Vortrag Islamischer Staat bleibt brandgefährlich

Langenau / Roland Schütter

Die Ideologie des so genannten „Islamischen Staates“ ist ein weltweites Phänomen und angesichts der Radikalisierung von Menschen immer noch brandgefährlich, auch wenn dieser im Irak und Syrien militärisch weitgehend bekämpft ist. Dieses Fazit zog Simone Rehm in einem Vortrag zum Thema „Todbringende Ideologie. Die stärkste Waffe des IS“ im Naturfreundehaus.

Einmal im Jahr steht ein politisches Thema auf der Agenda der politisch denkenden Naturfreunde, sagte Vorsitzender Wolfgang Faul. Von der Expertin der Landeszentrale für politische Bildung erfuhren die 30 Anwesenden in der zweistündigen Veranstaltung eine Menge über die Entstehung und die Arbeit dieser Terrororganisation.

Die 26-jährige Master-Studentin für Friedens- und Konfliktforschung hat ein Jahr in Israel gelebt, den Nahen Osten bereist und sechs Monate Auslandssemester an den Universitäten in Kairo und Westjordanland gemacht. Für sie ist die brillante Medienarbeit des IS verantwortlich für dessen Wirksamkeit in der westlichen Welt.

Hochprofessionelle Propaganda

Rehm: „Die arbeiten hochprofessionell, alles ist genau durchgeplant, damit es die gewünschte Wirkung erzielt“. Für diese Propaganda gäbe es eine komplette Medienstrategie, denn der Islamische Staat habe mit dem „schwarzen Banner“ eine Kernmarke geschaffen. Einerseits sei der „islamische Staat“ nach innen hin totalitär und streng hierarchisch geführt.

Und andererseits schaffe er es, perspektivlosen jungen Menschen eine Hoffnung zu geben und für sich einzunehmen. Schlagworte wie Gemeinschaft und Kampfgeist, aber auch ein extrem gutes und teures Sozialsystem machten der IS attraktiv. „Da werden junge Männer mit religiösen, ideologischen A-cappella-Gesängen beeinflusst, die wie Gebete wirken“, sagte Simone Rehm.