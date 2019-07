Mit 165 Oldtimern übertraf das Treffen in Beuren alle Erwartungen. Das Ende konnte abgebogen werden: Es findet künftig in Ammerstetten statt. Die gute Nachricht zuerst. Bis noch vor wenigen Tagen hieß es, das zehnte Oldtimer-Treffen des Männergesangvereins (MGV) „Cäcilia“ Schnürpflingen im Teilort Beuren soll auch das letzte sein, denn MGV-Vorsitzender Anton Aich (71) will die Veranstaltung altershalber aufgeben. Aber noch auf dem...