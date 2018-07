Bestattung Friedhof: Ort der Trauer und der Begegnung

Laichingen / Sabine Graser-Kühnle

Mit der Gemeinschaftsanlage für Urnengräber und mit einem Baum-Bestattungsfeld sind auf dem Laichinger Friedhof nach mehreren Jahren der Umgestaltung neue Bestattungsformen möglich. Beiden ist gemeinsam, dass die Hinterbliebenen von der Grabpflege entbunden sind. Keine Grabpflegepflicht ist nicht gleichzusetzen mit keiner Pflege. Die wird nämlich von der ortsansässigen Gärtnerei Elser übernommen, Mitglied der Württembergischen Friedhofsgärtnergenossenschaft. Und mit dieser Genossenschaft werden künftig auch die Verträge über die Grabpflege dieser Grabfelder abgeschlossen.

Vorstandsvorsitzender Thomas Vogt gratulierte zur ansprechenden Anlage des Urnen-Gemeinschaftsgrabfeldes: „Die halbkreisförmige Aufstellung der Stelen inmitten der grünen Bepflanzung mit den saisonal bunten Blumen als Farbtupfer lädt zur Besinnung ein.“ Im Leben brauche man die Erinnerung, denn die sei das Kostbarste, was bleibe nach dem Tod. „Der Friedhof als Ort der Erinnerung ist umso wichtiger.“

Allee und Blumen

Bürgermeister Klaus Kaufmann verwies auf die vielfältige Kritik während der Umgestaltungsphase und merkte augenzwinkernd an, man sollte immer erst urteilen, wenn etwas fertiggestellt ist: „Mit der Allee aus Stadtbirnen, den Pflanzen sowie dem Rondell mit den Bänken bietet der Friedhof nun ein wunderschönes Bild, erst recht, wenn alles richtig angewachsen ist.“ Tatsächlich beherrschen Hortensien und Rosen, Eiben, Lorbeer und Stadtbirnen das blühende Bild auf dem Friedhof. Der Bürgermeister sieht den Friedhof als „Ort der Begegnung“.

Ein „Ort des Abschieds und Loslassens, aber ebenso Kommunikationsstätte“, so titelte Stadträtin Margit Nägele vom Arbeitskreis, der die Pläne zur Umgestaltung erarbeitete. Nicht alle Vorschläge des AK seien umgesetzt worden, doch zufrieden sei sie, dass nun sämtliche empfohlenen neuen Bestattungsformen in Laichingen möglich sind. Etwas, was dringend nötig war. Denn die Ansprüche dahingehend hätten sich geändert, sagte Bürgermeister Kaufmann. Anders als auf dem Feldstetter Friedhof, wo hohe Urnenstelen geplant sind, wurde in Laichingen bewusst das Urnen-Gemeinschaftsfeld gewählt.

„Viele wissen nicht, dass nach Ablauf der Nutzungsrechte in Urnenstelen oder -wänden die Asche anonym vergraben wird. Das ist hier nicht so“, erläuterte Margit Nägele.

Neuer Treffpunkt

Der katholische Pfarrer Karl Enderle segnete den neu gestalteten Friedhof. Auch er sieht im Friedhof einen besonderen Ort, nämlich einen Treffpunkt für Menschen, „die sich oft lange nicht gesehen haben“, sowie einen Ort des Glaubens.

Dort gedenke man in geistlicher Weise den Verstorbenen und verbinde deren Namen mit Gott. Der städtische Sachbearbeiter Heinz Köpf führte im Anschluss an die feierliche Einweihung der Urnen-Gemeinschaftsanlage Interessierte durch den umgestalteten Friedhof mit seinen insgesamt neun Grabfeldern.