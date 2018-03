Museum Feinstaub plagte schon Menschen der Eiszeit

Next

Blaubeuren / Peter Schumann

Weitere wichtige Funde aus den Unesco-Welterbehöhlen zeigt das Urmu Blaubeuren in seiner neuen Sonderausstellung.

Was verraten Knöchelchen von Mäusen und Lemmingen über den Klimawandel? Hatten die Menschen vor 43.000 Jahren auch schon mit Feinstaub zu kämpfen? Diese Fragen beantwortet die neue Sonderausstellung im Urgeschichtlichen Museum (Urmu) Blaubeuren mit dem Titel „Das verschwundene Leben“ – Funde aus den Unesco-Welterbehöhlen der Schwäbischen Alb.

Gezeigt werden Objekte aus dem Alltag eiszeitlicher Jäger und Sammler. Zu sehen sind aber auch Knochenreste eines Menschen, der vor 16.000 Jahren im Achtal in der Brillenhöhle begraben wurde und der Spuren eines rituellen Kannibalismus aufweist, nämlich Bissspuren von Menschen.

Weltweit einzigartig

Wie Museumsdirektorin Stephanie Kölbl bei einem Pressetermin erzählt, hatte dieser Kannibalismus nichts mit Essen zu tun. Er ist vielmehr Teil eines Totenkults, bei dem der Wunsch bestand, sich mit dem Verstorbenen zu vereinigen oder sich dessen Fähigkeiten anzueignen. Conny Meister, im Landesamt für Denkmalpflege Ansprechpartner für das Welterbe „Höhlen und Eiszeitkunst der Schwäbischen Alb“, betonte die Bedeutung des Welterbes in dieser Zeitepoche (Aurignacien, 43.000 bis 34.000 v. Chr.). „So gut erforscht ist es weltweit einzigartig“, sagt Meister.

Die Universität Tübingen hat für die Ausstellung auch Stücke bereitgestellt, von denen die Macher der Sonderausstellung ganz begeistert sind. Dazu gehören die Menschenknochen und eine Geweihhacke. Archäologen haben darüber hinaus Querschnitte von Erdschichten angefertigt, die tiefe Einblicke in das damalige Leben gewähren, wie Stephanie Kölbl sagt. Auf drei Schautischen sind Funde aus drei Zeitepochen zu sehen: Aurognacien (43.000 bis 34.000), Gravettien (33.000 bis 28.000) und Magdalénien (16.000 bis 14.000). Die große zeitliche Lücke zwischen Gravettien und Magdalénien erklärt sich Conny Meister damit, dass dazwischen eine extreme Kälteperiode die Schwäbische Alb sehr unwirtlich gemacht hat, die Menschen daher andere Orte aufsuchten. Schon damals war Migration also auch ein Thema.

Gewaltige Staubstürme

Schautafeln weisen auf Fundorte im Geißenklösterle hin. So hatten die Menschen früher auch schon mit Feinstaub zu kämpfen, wie Kölbl betonte. Gewaltige Staubstürme hätten ihr Material auch in den Höhlen abgelegt. Dank der modernen Forschung ist es möglich, tiefe Einblicke in diese frühen Zeiten zu bekommen. Kölbl: „Dadurch kommen uns die Menschen von früher immer näher.“

Zu sehen ist die Ausstellung „Das verschwundene Leben“ von Sonntag, 18. März, bis Sonntag, 9. September. In einer kleinen Feier wird sie um 11 Uhr eröffnet, die Öffentlichkeit ist dazu ausdrücklich eingeladen (die Öffnungszeiten und Eintrittspreise siehe Infokasten). Im Anschluss an diese Ausstellung wird quasi die Fortsetzung zu sehen sein, die sich aus einer Arbeit von Studenten der Universität Tübingen herleitet. Sie befasst sich mit verschwundenen Landschaften, kündigt Museumsdirektorin Stephanie Kölbl an.