Sie bekommen Stadionverbot“, sagt Thomas Oelmayer über die fünf jungen Männer, die im Mai 2019 in Dellmensingen eine Fackel in Richtung eines Wohnwagens geworfen hatten, in der eine Mutter und ihr Kind schliefen. Als einer der drei Vorstände des SSV Ulm 1846 Fußball ist Oelmayer zuständig...