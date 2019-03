Riesen-Wels aus dem Autobahnsee Ermittlungen gegen Wels-Fänger gehen weiter

BEACHTEN: NPG-LIZENZ Lizenzfreie Stockfotonummer: 101791408 Underwater photo big Catfish (Silurus Glanis). Trophy fish in Hracholusky Lake - Czech Republic, Europe. - Bilder Download am 01. 03. 2019 für NORD Foto: ©Klet/Shutterstock.com © Foto: Klet/Shutterstock.com

Elchingen / rei

Der Fisch, den Angler im vergangenen Oktober aus dem Autobahnsee Unterelchingen zogen, war riesig: ein Wels mit 2,53 Metern Länge (wir berichteten). Das war deutscher Baggersee-Rekord, vermeldete zumindest der Angel-Ausstatter Black-Cat. Dieser hat auch den Fang inklusive Fotos, auf denen mit dem Tier posiert wird, bekannt gemacht. Der Angler darauf geht für das Black-Cat-Team auf die Jagd nach besonders großen Welsen.

Doch so spektakulär der Fang aus Unterelchingen auch ist, für die Angler könnte das Ganze ein juristisches Nachspiel haben. Dabei geht es um die Frage, ob bei dem Wels-Fang gegen das Tierschutzgesetz verstoßen wurde, also dem Tier unnötige Qualen zugemutet worden sind. Wie berichtet, hatte das Landratsamt Neu-Ulm Untersuchungen aufgenommen. Dabei ging es um zwei verschiedene Belange, erklärt Michael Angerer, Leiter des Fachbereichs Naturschutz im Landratsamt. Zum einen um die Frage, ob das Fischereirecht eingehalten wurde, und zum anderen, ob bei dem Fang gegen das Tierschutzgesetz verstoßen wurde.

In puncto Fischereirecht ist der Fachbereich Naturschutz zuständig. Dieser hat die Ermittlungen nun abgeschlossen, das Verfahren wurde eingestellt, berichtet Angerer: „Wir konnten nichts feststellen, was nicht ordnungsgemäß gewesen wäre.“ Geprüft worden sei etwa, ob die Beteiligten einen Angelschein besaßen sowie eine Erlaubniskarte, am Autobahnsee zu angeln. Diesen hat der Fischereiverein Unterelchingen gepachtet und gibt die Angelkarten aus. Außerdem sei untersucht worden, ob der Wels mit lebenden Fischen geangelt wurde, was verboten ist, und ob die Vorgaben für die Angelgeräte eingehalten wurden. In all diesen Belangen sei kein Verstoß festzustellen gewesen.

Unklar, ob Fisch noch lebt

Weiter unklar ist, ob der Wels nach dem Fang und dem Posieren für die Fotos wieder zurück in den See gesetzt worden ist oder nicht (siehe Infokasten). Grundsätzlich ist das verboten, erklärt Manfred Enderle, Leiter des Veterinäramts. „Wenn ein Fisch gefangen wird, muss es einen vernünftigen Grund geben“, sagt er – also etwa um ihn zu verzehren. Es gebe aber auch Ausnahmen, bei denen ein Zurücksetzen erlaubt ist: bei Fischarten, die gefährdet sind. „Wenn man zum Beispiel Huchen fängt, kann man den Fisch zurücksetzen, um die Arterhaltung sicherzustellen“, sagt Enderle. Aber Welse gehörten nicht zu diesen besonders geschützten Fischarten.

Das Veterinäramt im Landratsamt prüft nun, ob bei dem Rekord-Fang im Herbst gegen das Tierschutzgesetz verstoßen wurde. Bevor hier eine Bewertung abgegeben werden könne, müsse alles genau geprüft werden, sagt Manfred Enderle. Dazu sichte man zunächst die Unterlagen des Naturschutzamtes und strenge danach eventuell eigene Prüfungen an – bevor schließlich entschieden wird, ob ein Ordnungswidrigkeits- oder ein Strafverfahren eingeleitet wird. Die Ergebnisse der Prüfung werden in einigen Wochen erwartet.