Dietenheim Dietenheimer Schüler werkeln bei Azubis mit

Altenstadt / Karin Mitschang

In Filzingen fliegen an einer Drehmaschine die Fetzen. Endlich. Denn alles fing für die Schüler bei der Firma Miller im Altenstadter Teilort im Oktober theoretisch an. Auszubildende des zweiten Lehrjahres waren in Dietenheim im Unterricht zu Besuch und stellten das Projekt der Gemeinschaftsschule im Illertal und des Kooperationspartners Miller Präzisionswerkzeuge vor. Beim ersten Mal vor Ort gab es eine Sicherheitseinweisung, wie Ausbildungsleiter Simon Jäger berichtet. „Dann haben die 15 Schüler ihr Projekt geplant und Entwürfe gezeichnet.“ Es geht um ein kleines Fahrzeug aus Metall, das mit einer Mausefalle angetrieben werden soll.

An die Drehmaschinen der Lehrwerkstatt dürfen die mit Stahlkappenschuhen ausgestatteten, freiwilligen Achtklässler zwar auch an diesem Dienstag nicht ran. Zu gefährlich. Doch zumindest dürfen sie neben den Azubis der Firma stehen, die nach ihren Anweisungen die Einzelteile für ihr Gefährt sägen, fräsen oder schleifen.

„Die Schüler müssen selbst überlegen: Wie viele Räder will ich, und wie groß sollen sie sein“, erklärt Techniklehrer Andreas Wagner, der gemeinsam mit Angela Spittel-Sommer von der IHK Ulm das Projekt zur Berufsorientierung mit beaufsichtigt. Auszubildende wie der angehende Zerspanungsmechaniker Vitali Ruff aus Filzingen besichtigen mit den Schülern aus Dietenheim, Vöhringen, Balzheim oder Illerrieden die Materialien, helfen bei der Auswahl. „Heute verbessern wir die Achsen, damit sie besser einrasten“, erklärt der Schüler Emirhan aus Illerrieden.

Zumindest an die Bohrer darf der Nachwuchs ran, und das hat sowohl Demirhan als auch Akrem aus Dietenheim am besten gefallen, sagen sie. „Ich war noch nie an so einem Bohrer dran“, versucht Akrem die Faszination zu erklären. Dass er einmal genau diesen Job machen will, weiß der Achtklässler jetzt schon. „Ich mache dieses Jahr ein Praktikum bei Ceratizit in Balzheim und bei Rewe“, berichtet er noch über die Bemühungen der Schule zur Berufsorientierung.

Zum Papa in die Firma

Auch Demirhan weiß schon, wie es nach der Schule weitergehen soll: „Ich will zu Evobus wie mein Vater“, sagt der Illerrieder. Das Metallauto der beiden – später noch mit einer Karosserie verziert – soll am Ende gegen die Fahrzeuge der beiden anderen Gruppen antreten. Neben dem ersten Preis soll es für die Gestaltung auch einen Schönheitspreis für das am kreativsten gestaltete Auto geben, vereinbaren der Lehrer und die IHK-Abgesandte noch.