Vereine Aufbruchsstimmung spürbar

Thalfingen / Patrick Fauß

Der Bürgerverein Thalfingen hat eine neue Vorsitzende. Einstimmig wählten rund 50 anwesende Mitglieder die bisherige Kassiererin Susanne Baur während der Jahreshauptversammlung in der Brasserie Adler. „Es war kein Problem die Posten neu zu besetzen“, sagte die 42-Jährige. Fast alle, die mit ihr das neue Führungsteam bilden, seien sofort bereit gewesen Verantwortung zu übernehmen. Dies zeige ihr, dass der Verein lebendig sei und auf dem richtigen Weg ist.

Susanne Baur löst den langjährigen Vorsitzenden Johann Gröger ab. Am Rande der Veranstaltung erläuterte der 62-Jährige seinen Werdegang im Verein. Sein Vater Johann Gröger senior sei ebenfalls Vorsitzender gewesen. 1982 sei er selbst als Beisitzer dazugestoßen, als damaliger Lehrer an der Thalfinger Grundschule. Ein Vorteil: Denn die großen Veranstaltungen des Vereins hätten sich schon immer um Kinder und Jugendliche gedreht. „Ich war eine Art Bindeglied zwischen Schule und Verein.“ Und so sei das Amt des ersten Vorsitzenden schließlich länger als gedacht an ihm „hängengeblieben“. Ganze 24 Jahre hat er den Verein geführt. Insgesamt 36 Jahre war der FWE-Gemeinderat somit ein Vorstandsmitglied.

„Ich habe gespürt, dass seit der letzten Amtsperiode eine gewisse Aufbruchstimmung da ist“, erläutert Gröger den Grund für seinen Rückzug. Junge Leute engagierten sich immer mehr im Verein. Dieses Jahr seien zum Beispiel zehn neue Mitglieder dazu gekommen. So sei es nur logisch gewesen, das Amt abzugeben. Mit Gröger haben weitere altgediente Mitglieder ihr Amt zur Verfügung gestellt.

Der neue Vorstand – alle Mitglieder wurden per Handzeichen einstimmig gewählt – setzt sich wie folgt zusammen: Ulrich Fiesel ist stellvertretender Vorsitzender, Tobias Leithmann Kassenprüfer, Christine Kröner Schriftführerin.

Susanne Baur sieht der neuen Aufgabe mit Freude entgegen. „Man bekommt ja auch Anerkennung“, sagt sie. Es werde geschätzt, was der Verein für das Dorfleben leistet.