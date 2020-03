Die Verkaufsstelle des insolventen Outdoor-Händlers Süd-West in Langenau soll geschlossen werden – voraussichtlich Ende April. Das kündigte der vorläufige Insolvenzverwalter Matthias Hofmann gegenüber der SÜDWEST PRESSE an. In Kürze werde in dem Outlet an der Wörthstraße ein Abverkauf mi...