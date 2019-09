Neben dem Fertigsalat aus dem Supermarkt liegen Dressing, Croûtons und Gabel, alles einzeln in Plastik verpackt. Im Büro lagert eine Tüte Nüsse für den kleinen Hunger am Nachmittag, und einen Kaffee-to-go soll’s auch noch geben, im Einwegpappbecher versteht sich. Kurz: An einem einzigen Arbei...