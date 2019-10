11.10.2019, Baden-Württemberg, Stuttgart: Autos fahren auf der B14 im Stadtgebiet. Der Stuttgarter Oberbürgermeister Kuhn will in den nächsten Jahren so schnell wie möglich Autos aus der Innenstadt verbannen. (zu dpa: "Stuttgarter OB will autofreie Innenstadt deutlich vor 2030") Foto: Tom Weller/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ © Foto: Tom Weller