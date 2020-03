Die Landesregierung in Baden-Württemberg geht bei der Eindämmung des Coronavirus offenbar einen Schritt weiter: Wie der SWR berichtet, werden Schulen und Kitas im Land voraussichtlich bis Ostern geschlossen bleiben. Das habe der Sender am Freitag aus Regierungskreisen erfahren.

Auf einer Pressekonferenz am Nachmittag wollen Ministerpräsident Winfried Kretschmann und weitere Minister nähere Informationen verkünden.

Wie der SWR weiter berichtet, sollen außerdem Notfallpläne erarbeitet werden. Auch die Unterbringung von Kindern soll geklärt werden.

Bereits zuvor hatte Bayern bekanntgegeben, wegen des Coronavirus von Montag an alle Schulen zu schließen. Bis zum Beginn der Osterferien am 6. April stellen alle Kindergärten, Schulen und Kitas den Betrieb ein. Damit sind in Bayern faktisch bis zum 20. April die Bildungseinrichtungen geschlossen.

