Mit ihrem Vorstoß für eine Rückkehr zum Präsenzunterricht in vielen Jahrgangsstufen der Schulen – und das „unabhängig von den Inzidenzzahlen“ hat Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) eine Welle an Kritik losgetreten. Nun schaltet sich auch der Landeselternbeirat in die Diskussion ein....