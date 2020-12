Laut Verteidigungsministerium sind alle Verdächtigen in derder Abteilung für Qualitätsmanagement des Amts tätig, darunter auch der Leiter der Regionalstelle. Nach Angaben des Ministeriums laufen die Ermittlungen bereits seit. Am Dienstag wurden insgesamtvom MAD befragt. Weitere Befragungen würden amstattfinden, heißt es in einem Schreiben des Staatssekretärs Peter Tauber an die Obleute des Bundestags-Verteidigungsausschusses.