Die baden-württembergische Landesregierung hält angesichts neuer Prognosen für die Luftqualität in Stuttgart flächendeckende Fahrverbote für Euro-5-Diesel in der Stadt nicht mehr für nötig. Das bestätigten Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Dienstag in Stuttgart. „Die Luft wird besser und die Grenzwerte werden voraussichtlich nur noch an wenigen Hotspots überschritten“, sagte Kretschmann. Man sei einen Schritt vorangekommen. „Das sind wirklich sehr gute Nachrichten für alle Dieselfahrer.“

Mutmaßlicher Brandanschlag in Stuttgart Feinstaub-Messstation am Neckartor abgebrannt

In Stuttgart werde der Prognose zufolge nur noch auf 14 Kilometern der Jahreswert nicht eingehalten. Mit den bereits bestehenden Euro-4-Fahrverboten habe man sich noch nicht befasst. Man müsse nun erstmal schauen, wie sich die Werte weiter entwickeln. Innenminister Strobl sagte: „Es ist jetzt klar: kein zonales Euro-5-Fahrverbot in Stuttgart.“

Prognosen des Regierungspräsidiums Stuttgart zeigen, dass die von der grün-schwarzen Koalition beschlossenen Maßnahmen wirkten und großflächige Verkehrsbeschränkungen für Euro-5-Diesel für die gesamte Stuttgarter Umweltzone „nicht mehr angezeigt“ seien. Das steht in einer Tischvorlage, die Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) am Dienstag dem Kabinett vorlegte.

