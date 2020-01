Der Leiter der baden-württembergischen Landesvertretung in Berlin, Staatssekretär Volker Ratzmann (Grüne), wechselt überraschend in die Wirtschaft. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) gab die Personalie seinem Kabinett am Dienstag bei einem Arbeitsbesuch in Brüssel bekannt. Der Jurist Ratzmann soll schon zum 31. Januar aus dem Kabinett ausscheiden. Regierungssprecher Rudi Hoogvliet bestätigte den Wechsel gegenüber der SÜDWEST PRESSE: Kretschmann habe Ratzmann „im gegenseitigen Einvernehmen in den einstweiligen Ruhestand versetzt“.

Ratzmann verabschiedet sich per Mail von seinen Mitarbeitern

Der 59-Jährige selbst verabschiedete sich am Dienstagvormittag per Mail von seinen Berliner Mitarbeitern. „Die Entscheidung ist mir schwer gefallen, aber ich denke der Zeitpunkt ist gekommen, dass ich beruflich noch einmal einen Neuanfang wage“, zitiert die Zeitung aus dem Schreiben. Zu den Gründen bekundet er: „Nach zehn Jahren anwaltlicher Tätigkeit, zehn Jahren parlamentarischer und fast zehn Jahren in der Exekutive, drängt es mich noch mal eine neue Erfahrung zu machen. Ich werde nach einer Pause eine neue Aufgabe übernehmen.“

Interessenkonflikt? Ehefrau Kerstin Andreae arbeitet für einen Verband

Auch die neue Tätigkeit seiner Ehefrau, der früheren Freiburger Bundestagsabgeordneten Kerstin Andreae, habe bei der Entscheidung eine Rolle gespielt: „Ein weiterer Grund, der mich zu dem Wechsel bewogen hat war auch, dass meine Frau, Kerstin Andreae seit 1.11.2019 Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung des BdEW ist und wir – gerade derzeit aber absehbar auch in der Zukunft – viele Berührungspunkte in der Energiepolitik hätten. Ich will dem Vorwurf und Diskussionen vorbeugen, dass es hier zu Verquickungen zwischen den Interessen der von ihr vertretenen Unternehmen und meiner Position im Bundesratsverfahren kommt.“

Ratzmann gilt als enger Vertrauter des Ministerpräsidenten. Seit 2016 war er als Staatssekretär sein Bevollmächtigter in Berlin.