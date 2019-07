Themen in diesem Artikel Stuttgart 21

Ein „Kopfbahnhof light“ als Ergänzung zu Stuttgart 21? Mit der Idee löst Minister Hermann Ärger bei der CDU aus. Kretschmann sagt, Nachdenken ist nicht verboten.

Die Werbetour des grünen Verkehrsministers Winfried Hermann für eine Ergänzung des S-21-Tiefbahnhofs um eine Art „Kopfbahnhof light“ stößt beim Koalitionspartner im Land auf Missfallen. Es entspreche „nicht dem Geist des Koalitionsvertrags“, wenn Hermann seine unabgestimmten Pläne in einem Gemeinderatsausschuss der Stadt Stuttgart vorstelle, sagte Justizminister Guido Wolf (CDU).

Kritik an Hermann in interner Kabinettssitzung

In der internen Kabinettssitzung hatte Wirtschaftsminister Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) die Kritik an Hermanns Vorgehen eröffnet. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) bemühte sich anschließend, die Wogen zu glätten. Es handle sich um „freie Überlegungen“ von Hermanns Ressort, die in keinem Gremium der Regierung besprochen worden seien. „Wir haben in der Koalition dazu keine einheitliche Meinung.“ Hermann müsse daher im Stuttgarter Rathaus deutlich machen, dass er nicht die Position der Landesregierung vertrete. Nach Hermanns Überlegung könnte ein Teil des heutigen Kopfbahnhofs in Form einer neuen Station mit zwei Gleisen unter die Erde verlegt werden, um Engpässe im Tunnel auszugleichen. Änderungen an den S-21-Verträgen können aber nur im Einvernehmen erfolgen. Ein ergänzender Kopfbahnhof sei für den verkehrlichen Bedarf nicht notwendig, erklärte der Bahn-Bevollmächtigte für Baden-Württemberg, Thorsten Krenz.