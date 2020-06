Der Lenkungskreis der baden-württembergischen Landesregierung hat in der Nacht auf Donnerstag weitere Corona-Lockerungen beschlossen. Unter anderem geht es dabei um Sport, Wettkämpfe, Pflegeheime und Musikschulen.

Übersichtlichkeit und Verständlichkeit. Ein Überblick. Insgesamt 14 Einzelverordnungen der Ressorts werden aufgrund der sogenannten Neuordnung der Corona-Verordnungen aufgehoben. Die neuen Einzelverordnungen gelten, sobald sie die jeweils zuständigen Ministerien notverkündet haben. Das Ziel: mehr. Ein Überblick.

Sport: Lockerungen bei Abstandsregeln und Wettkämpfe im Breitensport

In Zukunft gelten vereinfachte Regeln für den Sport. Im organisierten Trainings- und Übungsbetrieb kann von der 1,5-Meter-Abstandsregel abgewichen werden – wenn es für das jeweilige Training kurzfristig erforderlich ist. Bei Kampfsportarten mit andauerndem Körperkontakt müssen feste Trainings- und Übungspaare gebildet werden. Die maximale Gruppengröße liegt bei 20 Personen. Die aktuellen Hygienevorschriften und Dokumentationspflichten bleiben weiterhin bestehen.

Ab 1. Juli sind auch im Breitensport wieder Wettkämpfe mit Körperkontakt möglich. Maximal 100 Sportler und maximal 100 Zuschauer dürfen daran teilnehmen. Maximal 250 Zuschauer sind zulässig, wenn im Vorhinein eine Sitzordnung und ein Veranstaltungsprogramm festgelegt sind. Diese Regel soll bis Ende Juli gelten, ab August dürfen dann bis zu 500 Sportler teilnehmen und bis zu 500 Zuschauer dabei sein.

Krankenhäuser und Pflegeheime: Keine begrenzten Besuchszeiten

Besuchszeiten sollen in Pflegeeinrichtungen zukünftig nicht mehr begrenzt sein. Beschränkt bleibt allerdings die Zahl der Besucher: Bewohner können pro Tag zwei Besucher empfangen. Mindestabstand und Maskenpflicht gelten weiterhin. Auch die Einschränkungen in der Tages- und Nachtpflege sollen deutlich gelockert werden – ebenso bei Unterstützungsangeboten im Alltag oder ehrenamtlicher Initiativen in der Pflege.

Asylbewerberheime: Trennung für 14 Tage

In den Erstaufnahmen des Landes für Asylbewerber soll eine Verbreitung des Virus weiterhin verhindert werden. Auch negativ getestete Neuzugänge werden 14 Tage getrennt von den anderen Bewohnern untergebracht, um die Inkubationszeit abzuwarten, bevor eine Zusammenlegung erfolgt.

Musikschulen: Beschränkungen bei Gruppengröße

Auch hier werden die Regeln vereinfacht. Bei Gruppenunterricht wird die maximale Gruppengröße auf 20 Teilnehmer beschränkt. Bei Unterricht in Gesang und an Blasinstrumenten gilt ein einheitlicher 2-Meter-Mindestabstand. Beim Unterricht von Blasmusikinstrumenten gelten weitere spezielle Regelungen. An den Hygienevorschriften und Dokumentationspflichten ändert sich nichts.

Bäder und Saunen: Unterricht mit maximal 20 Personen

Schwimmkurse und Schwimmunterricht dürfen ausschließlich individuell oder in Gruppen bis maximal 20 Personen erfolgen. In Saunen sind Aufgüsse sowie Dampfbäder und Warmlufträume weiterhin untersagt.

Die Verordnung regelt sowohl den Betrieb von Schwimm- und Hallenbädern, Thermal- und Spaßbädern sowie Badeseen mit kontrolliertem Zugang als auch den Betrieb von Saunen. Neben der Anzahl der zugelassenen Personen oder dem Zugang zu den Becken bzw. Saunen regelt die Verordnung die erforderlichen Infektions- und Hygienemaßnahmen.

Reisebusse: Sitzplatzzuweisung für Fahrgäste

Die Verordnung regelt den Betrieb von Reisebussen im touristischen Verkehr und für Fernbusse. Sie ist für die Betreiber, das Fahrpersonal und die Fahrgäste gültig. Neben der Vorgabe, wann ein Gast befördert wird und die Mitarbeiter Gäste befördern dürfen, fordert die Verordnung ein Hygienekonzept von den Anbietern und gibt eine klare Sitzplatzzuweisung vor.

Beherbungsverbot für Urlauber aus Corona-Hotspots