Baden-Württemberg führt eine Maskenpflicht zur Eindämmung des Coronavirus ein. Vom nächsten Montag, 27. April, an gilt die Pflicht, Mund und Nase beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr zu bedecken. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) begründete dies am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in Stuttgart damit, dass sich bisher zu wenige Menschen im Land an die dringende Empfehlung zum Tragen von Masken hielten.

Mund und Nase müssen bedeckt sein

Damit sei aber kein medizinischer Mundschutz gemeint, sagte Kretschmann. Es gehe nur um eine einfache Mund-Nasen-Bedeckung. „Notfalls tut es auch ein Schal.“

Sachsen hat bereits eine Maskenpflicht eingeführt, Mecklenburg-Vorpommern und Bayern ziehen in der kommenden Woche nach. Auch Kommunen in Baden-Württemberg sind vorangeschritten, etwa Sulz am Neckar (Kreis Rottweil) und Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen). Auch Tübingen hatte das Tragen eines Munschutzes bereits am Montag diskutiert. Bei einer mehrheitlichen Zustimmung des Gemeinderats könnte eine solche Verordnung in der kommenden Woche in Tübingen in Kraft treten, sagte Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) am Montag.

Die Landesregierung hat mit der Lockerung der Corona-Verordnungen bisher lediglich eine „dringende Empfehlung“ verbunden, in Bussen und Bahnen sowie beim Einkauf in Geschäften nicht-medizinische, sogenannte Alltagsmasken zu tragen - oder Schals und Tücher.

Maskenpflicht in Bayern: Mundschutz ebenfalls ab dem 27. April Pflicht

Einen Tag zuvor, am Montag, hatte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder bekanntgegeben, dass es im Freistaat eine Maskenpflicht etwa im Öffentlichen Nahverkehr geben soll.

Zudem hatte Söder angekündigt, dass er sich noch in dieser Woche mit Kretschmann in Ulm treffen wolle, um das weitere gemeinsame Vorgehen der beiden Bundesländer in der Corona-Krise besprechen wolle.

In Baden-Württemberg hatte Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) nach dem Beschluss in Bayern bereits geäußert, dass auch er eine Maskenpflicht in Baden-Württemberg befürwortet.

Immer mehr Bundesländer setzen auf Mundschutz-Pflicht

Zusammen mit Baden-Württemberg setzen immer mehr Bundesländer im Kampf gegen das Coronavirus auf eine Maskenpflicht, obwohl es bundesweit nur eine Trageempfehlung gibt. Insgesamt kündigten am Dienstag folgende Länder eine Maskenpflicht an:

Baden-Württemberg

Schleswig-Holstein

Hamburg

Berlin

Hessen

Sachsen-Anhalt

Eine Schutzpflicht angekündigt wurde schon zuvor in

Thüringen

Bayern

Mecklenburg-Vorpommern.

Im Vorreiterland Sachsen gilt die Pflicht zur Maske gegen Corona schon seit Montag. Damit sind oder werden solche Alltagsmasken oder ersatzweise Schals in 10 der 16 Bundesländer vorgeschrieben.