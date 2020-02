Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann plant für Bahnpendler, die im Zeitraum von Juni 2019 bis Januar 2020 von erheblichen Verspätungen und Zugausfällen betroffen waren, nun doch Entschädigungen. Das kündigte der Grünen-Politiker am Mittwochabend bei einer Veranstaltung in Uhingen an. Die Regelung soll insbesondere für die Filstalbahn und die Remstalbahn gelten.

Pendler erhalten den Wert einer Monatskarte zurück

Anspruch auf die einmalige Entschädigung im Wert einer Monatskarte sollen Zeitkarteninhaber erhalten. Die Auszahlung soll bis Ende Juni 2020 über die Bühne gehen. Die Kosten wollen sich das Land und die Unternehmen aufteilen. Das Land kann sich dabei aus den fälligen Strafzahlungen für nicht erbrachte Vertragsleistungen der Unternehmen bedienen, diese werden mittlerweile auf einen zweistelligen Millionenbetrag geschätzt.

Regionalverkehr im Filstal und Remsbahn schwer gestört

Der Regionalverkehr auf der Remstalbahn war im Juni vom britischen Bahnbetreiber Go-Ahead übernommen worden, im Filstal übernahm das Unternehmen im Dezember. Seither kommt es immer wieder zu Verspätungen, Zugausfällen und überfüllten Zügen. Als Ursache nennt das Betreiberunternehmen die späte Lieferung, sowie einen erhöhten Wartungsbedarf der neuen Züge des Herstellers Stadler.

Dessen ungeachtet entfallen vom 13. bis zum 17. Februar alle Regionalzüge von Go-Ahead zwischen Eislingen und Geislingen. Grund sind Bauarbeiten.