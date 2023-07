Alexander Zverev wartete geduldig, aber vergebens. Am Mittwoch durfte der Hamburger trotz des verregneten Dienstags nicht auf den Platz bei den 136. All England Championships. Weitere Regenfälle hatten den Spielplan in Jule Niemeier. Ein neuer Versuch wird am heutigen Donnerstag unternommen. wartete geduldig, aber vergebens. Am Mittwoch durfte der Hamburger trotz des verregneten Dienstags nicht auf den Platz bei denWeitere Regenfälle hatten den Spielplan in Wimbledon so durcheinandergebracht, dass sein spät angesetztes Match auf Court 2 nicht einmal begonnen wurde. Gleiches galt fürEin neuer Versuch wird am heutigen Donnerstag unternommen.

Tatjana Maria und Yannick Hanfmann scheitern

Tatjana Maria und Yannick Hanfmann beendeten ihre Spiele am Mittwoch, aber leider ohne Erfolg. Maria (35), die im letzten Jahr mit ihrem überraschenden Einzug ins Halbfinale eine bemerkenswerte Geschichte schrieb, schied diesmal bereits in der ersten Runde aus. Genauso erging es Hanfmann, der fast 48 Stunden nach Beginn seines Fünf-Satz-Matches gegen den Weltranglistenneunten Taylor Fritz (USA) einen großen Erfolg verpasste.

"Ich bin schon ein bisschen traurig, dass es so früh zu Ende ist", aber was sie im letzten Jahr erreicht habe, "das wird mir immer bleiben", sagte Maria nach der 1:6, 6:2, 3:6-Niederlage gegen Sorana Cirstea aus Rumänien. Im Vorjahr hatte Maria gegen Cirstea in der zweiten Runde noch mit 7:5 im dritten Satz gewonnen. "Im letzten Jahr hatte ich Glück, diesmal hatte sie es", fügte Maria hinzu und bedauerte, dass sie im dritten Satz ihre einzige Chance auf ein Break nicht nutzen konnte.

Yannick Hanfmann schied nach einer guten Leistung gegen den an Nummer 9 gesetzten US-Amerikaner Taylor Fritz aus.

© Foto: Friso Gentsch/dpa

Zverev-Match am Donnerstag überdacht

Alexander Zverev endlich sein erstes Spiel bei den 136. All England Championships in Wimbledon bestreiten, nachdem das Turnier bereits vier Tage läuft. Auf dem mit einem Dach ausgestatteten Court 1 wird der Hamburger gegen den niederländischen Qualifikanten Gijs Brouwer antreten. Am heutigen Donnerstag um 14:00 Uhr wirdendlich sein erstes Spiel bei den 136. All England Championships in Wimbledon bestreiten, nachdem das Turnier bereits vier Tage läuft. Auf dem mit einemausgestattetenwird der Hamburger gegen denantreten.

Ursprünglich war Zverev für Dienstag vorgesehen, aber aufgrund anhaltenden Regens wurde das Spiel um einen Tag verschoben. Aufgrund weiterer Regenfälle am Mittwoch kam es zu weiteren Verzögerungen, wodurch Zverevs Spiel nach dem Fünf-Satz-Krimi zwischen Dominic Thiem (Österreich) und dem siegreichen Stefanos Tsitsipas (Griechenland) zu spät begonnen hätte.

Marterer und Otte bestreiten Zweitrundenmatch

Zur gleichen Zeit ist das Zweitrundenmatch von Maximilian Marterer (Nürnberg) gegen Michael Mmoh (USA) auf Court 5 geplant. Oscar Otte (Köln) wird das dritte Spiel auf Court 8 bestreiten, auch für ihn ist das Duell mit Daniel Galán (Kolumbien) das zweite Match.