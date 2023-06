Im Juli ruft der "heilige Rasen" wieder die besten Tennis-Spieler der Welt nach Wimbledon, einem Stadtteil von London. Vor den Augen der Royals und tausender Fans kämpfen Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Iga Swiatek und Co. um die begehrten Trophäen.

Boris Becker, Michael Stich, Angelique Kerber, Steffi Graf und Cilly Aussem. Viele Tennis-Fans fragen sich, wie sie die Bei Wimbledon gelang erst fünf Deutschen ein Sieg:und. Viele Tennis-Fans fragen sich, wie sie die Wimbledon Championships 2023 live verfolgen können.

TV-Übertragung: Werden die Wimbledon Championships im Fernsehen übertragen?

Werden die Wimbledon Championships im Fernsehen übertragen? Livestream: Gibt es einen Stream für das Tennisturnier?

Alle Infos zur Übertragung der Wimbledon Championships 2023 im Überblick.

Wimbledon Championships 2023: Termine & Uhrzeit des Grand-Slam-Turniers

Montag, den 3. Juli 2023, mit der ersten Runde der Damen und Herren. Am Sonntag, den 16. Juli 2023, endet das Turnier dann mit dem Finale der Herren sowie dem Finale im Frauen-Doppel. Das Hauptfeld beginnt bei den Wimbledon Championships am, mit der ersten Runde der Damen und Herren. Am, endet das Turnier dann mit dem Finale der Herren sowie dem Finale im Frauen-Doppel.

Grand-Slam-Turnier: Wimbledon Championships

Turnierart: Rasenturnier

Start: Montag, 3. Juli 2023

Ende: Sonntag, 16. Juli 2023

Austragungsort: London

Die Kasachin Jelena Rybakina gewann das Damen-Turnier im vergangenen Jahr bei Wimbledon und will ihren Titel wieder verteidigen.

Wimbledon 2023 live: Wo wird das Turnier im Free-TV und Stream übertragen?

Die Spiele bei Wimbledon werden leider nicht im Free-TV übertragen. Sky hat die Exklusivrechte an der Übertragung des Tennisturniers.

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt 350 Stunden Tennis live aus Wimbledon. Jeden Tag bietet Sky auf mehreren Sendern die Matches im Einzelspiel und in der Konferenz an. Alle Top-Matches sowie die deutschen Matches gibt es in voller Länge. Auch im Stream können Sky-Kunden das Turnier verfolgen.

Alle Infos zur Übertragung von Wimbledon im Überblick:

Free-TV: -

Pay-TV: Sky

Stream: Sky Go, WOW TV

Die Sieger bei Wimbledon in den letzten Jahren

Die Siegerinnen und Sieger in den vergangenen Jahren bei Wimbledon im Einzel der Damen und Herren im Überblick:

Herren

2022: Novak Djokovic (Serbien)

2021: Novak Djokovic (Serbien)

2020: Turnier aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallen

2019: Novak Djokovic (Serbien)

2018: Novak Djokovic (Serbien)

Damen

2022: Jelena Rybakina (Kasachstan)

2021: Ashleigh Barty (Australien)

2020: Turnier aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallen

2019: Simona Halep (Rumänien)

2018: Angelique Kerber (Deutschland)