Vom 3. bis zum 16. Juli 2023 kehrt das älteste Tennisturnier der Welt, Wimbledon, nach London zurück. Es handelt sich um die 136. Ausgabe der Wimbledon Championships und das dritte von insgesamt vier Grand-Slam-Turnieren in diesem Jahr. Während des zweiwöchigen Turniers kämpfen jeweils 128 Spielerinnen und Spieler um die beiden begehrten Trophäen im Tennis: den Gentlemen's Cup und die Venus Rosewater Dish.

Am heutigen 14. Juli sind auch wieder deutsche Tennis-Profis im Einsatz. Spielplan, Start & Termine – Alle Infos zu Wimbledon 2023 im Überblick.

Tennis in Wimbledon 2023: Start, Termine & Uhrzeit

Nach der Qualifikation für das Turnier beginnt das Hauptfeld in Wimbledon am Montag, den 3. Juli. Das Damen-Finale sowie die Herren- und Mixed-Doppel-Finals finden am Samstag, den 15. Juli, statt. Am Sonntag, den 16. Juli, endet das Turnier dann mit dem Finale der Herren sowie dem Finale im Damen-Doppel. An den Turniertagen beginnen die Matches um 12 Uhr mittags.

Nachdem 2022 erstmals bei dem Grand-Slam-Turnier in London mit der Tradition gebrochen wurde, am ersten Sonntag des Turniers einen Ruhetag einzulegen ("Middle Sunday"), wird dies auch in diesem Jahr der Fall sein. Somit wird auch am Sonntag, den 9. Juli, normal gespielt.

Ausgetragen werden die Rasen-Matches im All England Club an der Londoner Church Road im Stadtteil Wimbledon.

Grand-Slam-Turnier : Wimbledon

: Wimbledon Turnierart : Rasenturnier

: Rasenturnier Start : Montag, 3. Juli 2023

: Montag, 3. Juli 2023 Ende : Sonntag, 16. Juli 2023

: Sonntag, 16. Juli 2023 Spielbeginn (Uhrzeit) : jeweils ab 12:00 Uhr auf den Outside Courts, ab 14:00 Uhr auf Court Nr. 1 und ab 14:30 Uhr auf dem Centre Court

: jeweils ab 12:00 Uhr auf den Outside Courts, ab 14:00 Uhr auf Court Nr. 1 und ab 14:30 Uhr auf dem Centre Court Austragungsort: All England Club in Wimbledon (London)

Wimbledon 2023: Zeitplan und Termine der Herren und Damen

Vom 3. Juli bis 16. Juli werden die Spiele jeweils ausgetragen.

Alle wichtigen Termine bei Wimbledon im Überblick.

1. Runde: 3. bis 4. Juli (Damen- und Herren-Einzel)

2. Runde: 5. bis 7. Juli (Damen- und Herren-Einzel)

3. Runde: 7. bis 8. Juli (Damen- und Herren-Einzel)

Achtelfinale: 9. bis 10. Juli (Damen- und Herren-Einzel)

Viertelfinale: 11. Juli (Damen-Einzel) bis 12. Juli (Herren-Einzel)

Halbfinale: 13. Juli (Damen-Einzel) und 14. Juli (Herren-Einzel)

Mixed-Finale: 15. Juli

Frauen-Finale: 15. Juli

Männerdoppel-Finale: 15. Juli

Frauendoppel-Finale: 16. Juli

Männer-Finale: 16. Juli

Wimbledon 2023: Zverev scheidet in der dritten Runde aus

Der Tennis-Olympiasieger verlor am Samstagabend beim traditionsreichen Rasenturnier gegen den Italiener Matteo Berrettini mit 3:6, 6:7 (4:7), 6:7 (5:7) und schied somit in der dritten Runde aus. Für Zverev ist Wimbledon immer noch das schlechteste Grand-Slam-Turnier. Bisher ist er in London nie über das Achtelfinale hinausgekommen, und dieses Mal war bereits eine Runde früher Endstation.

Nach einer Spielzeit von 2 Stunden und 27 Minuten musste sich Zverev gegen Berrettini geschlagen geben. Das Match wurde zeitweise für 45 Minuten aufgrund von Regen unterbrochen. Somit geht Wimbledon ohne deutsche Teilnehmer im Einzelwettbewerb weiter. Zverev war der letzte von insgesamt zehn deutschen Tennisprofis, der im Süden Londons ausgeschieden ist.

Der junge Tennis-Star Carlos Alcaraz aus Spanien tritt heute im Wimbledon-Halbfinale gegen den Russen Daniil Medvedev an.

© Foto: Alberto Pezzali/dpa

Wimbledon Spielplan: Die Matches am 14.07.2023

Die heutigen Halbfinal-Partien im Überblick:

Halbfinale, Herren-Einzel:

14.07.23, 14:30 Uhr: Jannik Sinner - Novak Djokovic

14.07.23, 16:30 Uhr: Carlos Alcaraz - Daniil Medvedev

Wimbledon live: Wo wird das Turnier im Free-TV und Stream übertragen?

Die Spiele bei Wimbledon werden leider nicht im Free-TV übertragen. Sky hat die Exklusivrechte an der Übertragung des Tennisturniers.

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt 350 Stunden Tennis live aus Wimbledon. Jeden Tag bietet Sky auf mehreren Sendern die Matches im Einzelspiel und in der Konferenz an. Alle Top-Matches sowie die deutschen Matches gibt es in voller Länge. Auch im Stream können Sky-Kunden das Turnier verfolgen.

Alle Infos zur Übertragung von Wimbledon im Überblick:

Free-TV : -

: - Pay-TV : Sky

: Sky Stream: Sky Go, WOW

Die Sieger bei Wimbledon in den letzten Jahren

Die Siegerinnen und Sieger in den vergangenen Jahren bei Wimbledon im Einzel der Damen und Herren im Überblick:

Herren

2022: Novak Djokovic (Serbien)

2021: Novak Djokovic (Serbien)

2020: Turnier aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallen

2019: Novak Djokovic (Serbien)

2018: Novak Djokovic (Serbien)

Damen

2022: Jelena Rybakina (Kasachstan)

2021: Ashleigh Barty (Australien)

2020: Turnier aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallen

2019: Simona Halep (Rumänien)

2018: Angelique Kerber (Deutschland)

