Schock bei der Leichtathletik-WM in Doha: Alina Reh, das Toptalent von der Schwäbischen Alb, hat beim 10.000-Meter-Lauf der Frauen überraschend aufgeben müssen. Nach einem recht guten Start fasste sie sich nach ungefähr 5000 Metern an den Bauch und brach, offenbar von Krämpfen geplagt, zusammen. Die 22-Jährige vom SSV Ulm 1846 hatte nach 13 von 25 Runden plötzlich offensichtlich große Magenprobleme, krümmte sich mit schmerzverzerrtem Gesicht auf der Bahn. Sie versuchte noch einmal weiterzulaufen, doch es ging nicht mehr. Sie wurde sofort in einem Rollstuhl von der Bahn gefahren.

Am Anfang hatte Alina Reh in Doha geführt

In den Anfangsrunden auf den ersten 3000 Metern hatte die Sportlerin aus Laichingen bei nicht zu hohem Tempo sogar geführt, fiel dann aber deutlich zurück, bevor sie aufgeben musste.

Später hieß es, die EM-Vierte liege noch immer mit Krämpfen in den Katakomben des Stadions, aber es gehe ihr den Umständen entsprechend gut. Im ZDF ergänzte Idriss Gonschinska, der Generaldirektor Sport im Deutschen Leichtathletik-Verband, am späteren Abend, Alina sei sei vom deutschen Verbandsarzt untersucht worden. Die heftige Magenreaktion hänge vermutlich mit den Gegebenheiten vor Ort zusammen. Man habe Alina Reh ins Hotel gebracht, wo sie weiter behandelt werde.

Alina Reh wurde unter Schmerzen mit dem Rollstuhl weggefahren und später behandelt.

Am Ende gewann die Niederländerin Sifan Hassan die Goldmedaille über die 10.000 Meter. Ihre Zeit: 30:17,62. Silber gab es für Letesenbet Gidey (Äthiopien mit 30:21,23, Bronze für Agnes Jebet Tirop (Kenia mit 30:25,20.

Reh war bei ihrem WM-Debüt 2017 in London im Vorlauf über 5000 Meter ausgeschieden. Bei der EM 2018 in Berlin belegte die mehrfache Junioren-Europameisterin von der Schwäbischen Alb Rang vier.

