Der Abgang vondürfte den Fans destrotz des starken Saisonstarts mit sechs Punkten aus drei Spielen noch immer schmerzen. Einen Tag vor dem Bundesliga-Auftakt gegen Bochum wechselte der japanische Nationalspieler zum FC Liverpool nach England . Zwar spülte der Transfer ordentlich Geld in die schwäbischen Kassen – der Club aus Cannstatt stand allerdings plötzlich ohne seinen Kapitän und wohl wichtigsten Spieler der vergangenen Jahre da.

Nun kehrt Wataru Endo zurück nach Stuttgart – wenn auch nur zu Besuch.

Bei seiner Rückkehr nach Stuttgart verabschiedete sich der ehemalige VfB-Kapitän von seinen alten Weggefährten. „Dieser Klub ist wie ein Teil meiner Familie, ich bin sehr froh, dass ich meine Teamkollegen, den Staff und die Trainer noch einmal sehen konnte. Ich hatte keine Zeit, auf Wiedersehen zu sagen“, sagte Endo im Interview, das auf der Webseite des VfB Stuttgart veröffentlicht wurde. „Es war eine Ehre, für diesen Klub zu spielen.“

„Legendo“, wie der japanische Mittelfeldmotor spätestens nach seinem wichtigen Last-Minute-Siegtor gegen Köln zum Klassenerhalt genannt wurde, hat bei den VfB-Anhängern ordentlich Eindruck hinterlassen. Dementsprechend hatten ihm die Fans beim ersten Bundesliga-Spieltag der neuen Saison für „vier Jahre Kampf und Einsatz für unsere Farben“ gedankt. Dies war auch dem 30-Jährigen nicht verborgen geblieben. „Ich habe die Bilder im Stadion beim ersten Spiel gegen Bochum gesehen und die Botschaft der Stuttgarter Fans an mich. Dafür bin ich sehr dankbar.“

Am Mittwoch berichtete Endo bei seiner Rückkehr nach Stuttgart von seinen ersten Wochen in Liverpool, die sehr erfolgreich verliefen. Er sprach von „drei Spielen und drei Siegen“, nachdem ihn Trainer Jürgen Klopp auch gegen Aston Villa (3:0) für einige Minuten gebracht hatte. Ein weiterer Höhepunkt war dann am vergangenen Samstag das 4:1 mit Japan gegen die deutsche Nationalmannschaft – das letztlich zum Aus von Bundestrainer Hansi Flick geführt hat