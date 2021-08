Sasa Kalajdzic ist individuell wieder ins Lauftraining eingestiegen, aber das ist die einzige positive Nachricht, die der VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo vor dem Saisonstart rund um seinen zentralen Angreifer verkündete. Denn der Österreicher wurde am Mittwoch erneut positiv getestet. Der Stürmer also wird für das erste Bundesliga-Saisonspiel gegen den Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) ausfallen, ebenso wie ...