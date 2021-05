Jetzt ist also Ruhe eingekehrt in der wichtigsten Abteilung des VfB Stuttgart, der Lizenzspielermannschaft. Von nachrangiger Bedeutung war das 0:2 im letzten Saisonspiel gegen Arminia Bielefeld, dem am Samstagabend die Verabschiedung von Kapitän Gonzalo Castro und Abwehrspieler Marcin Kaminski bei ...