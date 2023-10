Am heutigen Samstag, den 14. Oktober 2023, trifft Deutschland in einem Test-Länderspiel auf die USA. Julian Nagelsmann gibt Einblicke in seine Pläne: Bei seinem ersten Auftritt als neuer Fußball-Bundestrainer gegen die USA in Hartford wird er seine Startaufstellung und seine Spielphilosophie für die deutsche Fußballnationalmannschaft zeigen. Die genaue Zusammensetzung seines Teams bleibt zwar noch circa eine Stunde vor Anpfiff offen, doch eins ist bereits sicher: Marc-Andre ter Stegen wird im Tor stehen.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen zur Aufstellung der deutschen Nationalmannschaft gegen die USA.

Deutschland gegen USA: Wer spielt in der Abwehr?

Es ist sehr wahrscheinlich, dass Nagelsmann in der Partie gegen die USA auf Mats Hummels in der Innenverteidigung und Niklas Süle als Rechtsverteidiger setzen wird. Die Profis von Borussia Dortmund sollen gegen Mexiko möglichst geschont werden. Schon am Freitagabend steht für sie das Ligaspiel gegen Werder Bremen an. Antonio Rüdiger ist wohl als Abwehrchef gesetzt, während Robin Gosens auf der linken Seite erwartet wird.

DFB-Offensivreihe mit Sané, Wirtz und Musiala?

Im Mittelfeld wird Joshua Kimmich trotz einer leichten Erkältung voraussichtlich an der Seite des Kapitäns und Spielmachers Ilkay Gündogan spielen. Weiter vorne könnten Leroy Sané (links) und Florian Wirtz (rechts) Jamal Musiala unterstützen. Als alleinige Spitze wird voraussichtlich Niclas Füllkrug auflaufen.

Deutschland: Die Aufstellung gegen die USA

Die voraussichtliche Aufstellung von Deutschland heute im Überblick:

Tor

ter Stegen

Abwehr

Süle

Rüdiger

Hummels

Gosens

Mittelfeld

Kimmich

Gündogan

Wirtz

Musiala

L. Sané

Angriff

Füllkrug

Aufstellung der USA gegen Deutschland

USA-Trainer Gregg Berhalter wird vermutlich auf eine eher defensive Grundformation setzen und könnte mit dieser Startelf beginnen. Die voraussichtliche Aufstellung der USA gegen Deutschland:

Turner - Dest, Ream, C. Richards, Scally - McKennie, de la Torre, Musah - Pulisic, Balogun, Weah

