Die U.S. Open Golf Championship sind neben den US Masters, PGA Championship und The Open Championship eines der vier Golf-Grand-Slam-Turniere. Das prestigeträchtige Event wird jedes Jahr im Juni ausgetragen. Die Zuschauer dürfen sich auf Golfsport der Extraklasse in L.A. Country Club freuen.

Wie sieht der Zeitplan bei diesem Golfturnier aus?

bei diesem Golfturnier aus? Wie hoch ist das Preisgeld?

Wird das Event im Free-TV & Stream übertragen?

& übertragen? Wer sind die Sieger der letzten Jahre?

Alle Infos zu den U.S. Open Golf Championship 2023 im Überblick.

U.S. Open 2023 – Start, Termine und Zeitplan des Golfturniers

Die U.S. Open 2023 finden vom 15. bis 18. Juni statt. Die erste Turnierrunde startet am Donnerstag, 15. Juni, ab 14 Uhr deutscher Zeit. Runde Zwei beginnt am Freitag (16.6.) ebenfalls um 14 Uhr deutscher Zeit.

Vor den finalen beiden Spieltagen am Wochenende erfolgt nach dem zweiten Tag der Cut, bei dem alle Spieler, die nicht innerhalb der Top 50 platziert sowie zehn Schläge hinter dem Gesamtführenden stehen, die Segel streichen müssen.

Am Samstag und Sonntag steht die Entscheidung an. Jeweils um 16 Uhr deutscher Zeit starten die letzten beiden Turniertage.

Auch Golf-Legende Tiger Woods hat sich für die U.S. Open 2023 angekündigt.

© Foto: Robert F. Bukaty/dpa

Wo werden die U.S. Open 2023 live im TV & Stream übertragen?

Viele Golf-Fans fragen sich, ob die U.S. Open 2023 auch im Free-TV übertragen werden. Hier gibt es leider schlechte Neuigkeiten. Das Turnier kann in Deutschland ausschließlich im Pay-TV empfangen werden. Sky hat die exklusiven Übertragungsrechte an diesem Grand-Slam-Golfturnier.

Der Pay-TV-Sender überträgt an allen vier Turniertagen live ab 21:00 Uhr deutscher Zeit aus Los Angeles. Gregor Biernath, Florian Fritsch und Florian Bauer kommentieren das Golf-Event an allen Turniertagen.

Auch im Livestream via Sky Go und WOW können Sky-Kunden die U.S. Open 2023 verfolgen. Die Übertragungszeiten der U.S. Open bei Sky im Überblick:

Donnerstag, 15. Juni

21:00 Uhr – 05:00 Uhr auf Sky Sport Golf

Freitag, 16. Juni

21:00 Uhr – 05:00 Uhr auf Sky Sport Golf

Samstag, 17. Juni

21:00 Uhr – 04:00 Uhr auf Sky Sport Golf

Sonntag, 18. Juni

21:00 Uhr – 04:00 Uhr auf Sky Sport Golf

U.S. Open 2023: Wie hoch ist das Preisgeld?

Was viele nicht wissen: Golf gehört zu den finanziell lukrativsten Sportarten der Welt. Das Preisgeld für die Teilnehmer des Grand-Slam-Turniers fällt in Millionenhöhe aus. Das ist auch beim diesjährigen Turnier der Fall.

Die U.S. Open Golf Championship 2023 sind mit einem Preisgeld von insgesamt 12,5 Millionen US-Dollar dotiert. Der Sieger darf sich auf rund 2,25 Millionen US-Dollar freuen.

U.S. Open 2023: Die Sieger der letzten zehn Jahre

Wer hat in den vergangenen Jahren die U.S. Open Golf Championship gewonnen? Die letzten Sieger beim prestigeträchtigen Turnier im Überblick:

2022: Matt Fitzpatrick (England)

2021: Jon Rahm (Spanien)

2020: Bryson DeChambeau (USA)

2019: Gary Woodland (USA)

2018: Brooks Koepka (USA)

2017: Brooks Koepka (USA)

2016: Dustin Johnson (USA)

2015: Jordan Spieth (USA)

2014: Martin Kaymer: (Deutschland)

2013: Justin Rose (England)