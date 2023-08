80. Austragung und umfasst erneut sieben Etappen. Die „Tour de Pologne“ beinhaltet drei Flachetappen, ein Zeitfahren, eine Etappe für Puncheure und zwei anspruchsvolle Teilstücke. Etwa eine Woche nach dem Abschluss der Tour de France findet aktuell mit der Polen-Rundfahrt das nächste Etappenrennen der World-Tour statt. Die diesjährige Ausgabe markiert bereits dieund umfasst erneutDiebeinhaltet drei Flachetappen, ein Zeitfahren, eine Etappe für Puncheure und zwei anspruchsvolle Teilstücke.

Die diesjährige Polen-Rundfahrt startete am Samstag, 29. Juli, in Poznan und endet am Freitag, 4. August 2023, in Krakau.

Start und Strecke der 4. Etappe der Polen-Rundfahrt 2023 – Entscheidung im Massensprint?

Auf dieser Etappe, die eine Länge von rund 198 km aufweist, führt die Strecke das Peloton in ein etwas flacheres Gelände zurück, was den Sprintern die Gelegenheit gibt, um einen Etappensieg zu kämpfen.

Zeitplan und Fakten zur 4. Etappe von Strzelin nach Opole

Etappenstart: 12:00 Uhr in Strzelin

Länge: 198,6 Kilometer

Der Pole Rafal Majka konnte sich auf der dritten Etappe im Bergaufsprint den Sieg sichern.

© Foto: Maciej Kulczynski/dpa

Polen-Rundfahrt 2023 live: Übertragung im TV und Stream

Viele Radsport-Fans fragen sich, wo die diesjährige Polen-Rundfahrt live im TV oder Stream zu sehen ist. Leider gibt es hier keine guten Neuigkeiten für deutsche Radsport-Liebhaber, denn die Polen-Rundfahrt 2023 wird in Deutschland nicht im Fernsehen übertragen. Außerdem ist kein Livestream für Zuschauer in Deutschland verfügbar. Wer sich jedoch in Polen befindet, hat die Möglichkeit, das Rennen auf TVP Sport oder TVP 1 anzusehen.

Wie sieht der Etappenplan der Polen-Rundfahrt 2023 aus?

Insgesamt werden bei der Polen-Rundfahrt sieben Tagesetappen gefahren. Einen Ruhetag wie bei den mehrwöchigen Rundfahrten gibt es nicht. Und das ist der Etappenplan der Polen-Rundfahrt 2023:

Etappe 1: 29.07.2023 - Poznan nach Poznan (183,7 km)

Etappe 2: 30.07.2023 - Leszno nach Karpacz (202,9 km)

Etappe 3: 31.07.2023 - Walbrzych nach Duszniki-Zdroj, Cos (163,3 km)

Etappe 4: 01.08.2023 - Strzelin nach Opole (198,6 km)

Etappe 5: 02.08.2023 - Pszczyna nach Bielsko-Biala (198,8 km)

Etappe 6: 03.08.2023 - Einzelzeitfahren: Katowice nach Katowice (16,6 km)

Etappe 7: 04.08.2023 - Zabrze nach Krakau (166,6 km)

Polen-Rundfahrt 2023 - Welche Teams sind am Start?

Folgende Teams sind bei der Polen-Rundfahrt 2023 am Start: