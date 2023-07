8. Etappe mit einem Einzelzeitfahren. Am heutigen Sonntag, den 30. Juli 2023, geht es für die Fahrerinnen rund um Pau, wo das Gesamtklassement noch ein letztes Mal kräftig durchgeschüttelt werden könnte. Es ist angerichtet für einen spannenden Abschluss der diesjährigen Tour de France Femmes. Nach der gestrigen Königsetappe hinauf auf den Tourmalet endet die Tour de France Femmes heute auf dermit einemAm, geht es für die Fahrerinnen rund um, wo das Gesamtklassement noch ein letztes Mal kräftig durchgeschüttelt werden könnte. Es ist angerichtet für einen spannenden Abschluss der diesjährigen

Ein niederländischer Zweikampf um den Gesamtsieg bei der Tour de France Femmes zwischen Annemiek van Vleuten und Demi Vollering zeichnet sich deutlich ab. Im letzten Jahr war Vollering noch Zweite, allerdings mit einem Rückstand von über drei Minuten. Der Kampf um das Gelbe Trikot ist eröffnet.

Wo wird die Tour de France Femmes live im Stream und TV übertragen?

im und übertragen? Start und Streckenverlauf der 8. Etappe

Wie ist das Streckenprofil der Route?

Alle Infos zur Übertragung und Strecke bei der Tour de France Femmes im Überblick.

Demi Vollering könnte heute ebenfalls noch das gelbe Trikot holen.

Start und Strecke der 8. Etappe der Tour de France Femmes – Zeitfahren

Das abschließende Zeitfahren bei der Tour de France Femmes ist 22 Kilometer lang und führt rund um Pau, wo Start und Ziel der Etappe ist. Die Top 10 könnte heute noch einmal richtig durchgemischt werden. Auch das gelbe Trikot könnte heute noch am letzten Tag der Tour abgenommen werden. Der Kurs verläuft weitgehend flach, beinhaltet jedoch nach knapp zehn Kilometern sowie kurz vor dem Zielstrich zwei tückische kurze Anstiege. Es könnte ein dramatisches und spannendes Finale der Tour de France Femmes 2023 werden.

Zeitplan und Fakten zur 8. Etappe in Pau

Start erste Fahrerin: 13:30 Uhr

Start letzte Fahrerin: 17:00 Uhr in Lannemezan

Voraussichtliches Etappenende: 17:30 Uhr

Länge: 22 Kilometer

Zeitplan und Etappen bei der Tour de France Femmes 2023

Tour de France Femmes 2023 live: Übertragung im TV und Stream

Hier gibt es gute Neuigkeiten für alle Radsport-Fans: Jede Etappe wird live im Fernsehen auf One sowie im Livestream auf sportschau.de und in der ARD-Mediathek übertragen. Zusätzlich wird es einen Live-Ticker auf sportschau.de geben, der alle Etappen begleitet. Die heutige Übertragung auf sportschau.de und One beginnt um 15:20 Uhr.

Außerdem zeigt der Free-TV-Sender Eurosport Teile der Tour de France Femmes.