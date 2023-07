7. Etappe bei der heutigen Samstag, den 29. Juli 2023, geht es für die Fahrerinnen von Lannemezan nach Tourmalet, wo eine Bergankunft für eine Vorentscheidung im Kampf um das gelbe Trikot sorgen könnte. Es ist die Königsetappe bei der diesjährigen Ausgabe der Tour de France Femmes. Heute wartet auf derbei der Tour de France Femmes der schwerste Kurs dieser Rundfahrt auf die Fahrerinnen. Am, geht es für die Fahrerinnen vonnach, wo eine Bergankunft für eine Vorentscheidung im Kampf um das gelbe Trikot sorgen könnte. Es ist die Königsetappe bei der diesjährigen Ausgabe der Tour de France Femmes.

Ein niederländischer Zweikampf um den Gesamtsieg bei der Tour de France Femmes zwischen Annemiek van Vleuten und Demi Vollering zeichnet sich deutlich ab. Im letzten Jahr war Vollering noch Zweite, allerdings mit einem Rückstand von über drei Minuten. Der Kampf um das Gelbe Trikot ist eröffnet.

Wo wird die Tour de France Femmes live im Stream und TV übertragen?

im und übertragen? Start und Streckenverlauf der 7. Etappe

Wie ist das Streckenprofil der Route?

Alle Infos zur Übertragung und Strecke bei der Tour de France Femmes im Überblick.

Demi Vollering ist die zweite Topfavoritin auf den Gesamtsieg bei der Tour de France Femmes.

Start und Strecke der 7. Etappe der Tour de France Femmes – Die Königsetappe

Heute wird sich voraussichtlich der Gesamtsieg der diesjährigen Tour de France Femmes entscheiden. Favoriten auf den Sieg am Tourmalet und auch auf den Gesamtsieg sind Demi Vollering und Annemiek van Vleuten. Die Strecke wartet zwar nur mit 90 Kilometern auf, ist dafür jedoch enorm bergig. Während die ersten knapp 50 Kilometer noch flach sind, geht es hinauf auf den Col d’Aspin sowie den legendären Col du Tourmalet. Auf über 2.000 Metern wird sich eine Anwärterin auf das Gesamtklassement höchstwahrscheinlich den Tagessieg sichern.

Zeitplan und Fakten zur 7. Etappe von Lannemezan - Tourmalet

Etappenstart: 13:30 Uhr in Lannemezan

Scharfer Start: 13:45 Uhr in Lannemezan

Voraussichtliches Etappenende: 17:30 Uhr auf dem Tourmalet

Länge: 90 Kilometer

Zeitplan und Etappen bei der Tour de France Femmes 2023

Tour de France Femmes 2023 live: Übertragung im TV und Stream

Hier gibt es gute Neuigkeiten für alle Radsport-Fans: Jede Etappe wird live im Fernsehen auf One sowie im Livestream auf sportschau.de und in der ARD-Mediathek übertragen. Zusätzlich wird es einen Live-Ticker auf sportschau.de geben, der alle Etappen begleitet. Die heutige Übertragung auf sportschau.de und One beginnt um 16:05 Uhr.

Außerdem zeigt der Free-TV-Sender Eurosport Teile der Tour de France Femmes.