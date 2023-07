5. Etappe bei der heutigen Donnerstag, den 27. Juli 2023, geht es für die Fahrerinnen von Onet-Le-Chateau nach Albi. Die Etappe könnte prädestiniert für einen Sieg von Ausreißerinnen sein. Ein Massensprint ins Ziel ist dennoch denkbar. Die heutigebei der Tour de France Femmes verspricht nach den schweren Etappen im hügeligen Gefilde der vergangenen Tage etwas Entspannung für das Peloton. Am, geht es für die Fahrerinnen vonnachDie Etappe könnte prädestiniert für einen Sieg von Ausreißerinnen sein. Ein Massensprint ins Ziel ist dennoch denkbar.

Ein niederländischer Zweikampf um den Gesamtsieg bei der Tour de France Femmes zwischen Annemiek van Vleuten und Demi Vollering zeichnet sich deutlich ab. Im letzten Jahr war Vollering noch Zweite, allerdings mit einem Rückstand von über drei Minuten. Der Kampf um das Gelbe Trikot ist eröffnet.

Wo wird die Tour de France Femmes live im Stream und TV übertragen?

im und übertragen? Start und Streckenverlauf der 5. Etappe

Wie ist das Streckenprofil der Route?

Alle Infos zur Übertragung und Strecke bei der Tour de France Femmes im Überblick.

Annemiek van Vleuten vom Team Movistar ist Favoritin auf den Gesamtsieg bei der diesjährigen Tour de France Femmes.

Start und Strecke der 5. Etappe der Tour de France Femmes – Ausreißerfolg oder Massensprint?

Die heutige 5. Etappe ist nach den schweren hügeligen Abschnitten bei der Frankreich-Rundfahrt der Frauen ein willkommener Ausgleich für Sprinterinnen. Die 126 km lange Etappe bietet keine größeren Schwierigkeiten. Über die vier kurzen Anstiege sollte jede Fahrerin mit dem Tempo im Hauptfeld zurechtkommen. Die letzte Bergwertung ist bereits 25 km vor dem Ziel. Gut möglich, dass die Fahrerinnen im Hauptfeld nach den Strapazen der letzten Tage zu Beginn ein niedriges Renntempo anschlagen und eine Gruppe von Ausreißerinnen den Sieg holen kann. Sollten die Sprinterteams das Rennen jedoch kontrollieren, ist mit einem Massensprint im Ziel in Albi zu rechnen.

Zeitplan und Fakten zur 5. Etappe von Onet-Le-Chateau - Albi

Etappenstart: 13:30 Uhr in Onet-Le-Chateau

Scharfer Start: 13:45 Uhr in Onet-Le-Chateau

Voraussichtliches Etappenende: 17:30 Uhr in Albi

Länge: 126 Kilometer

Zeitplan und Etappen bei der Tour de France Femmes 2023

Tour de France Femmes 2023 live: Übertragung im TV und Stream

Hier gibt es gute Neuigkeiten für alle Radsport-Fans: Jede Etappe wird live im Fernsehen auf One sowie im Livestream auf sportschau.de und in der ARD-Mediathek übertragen. Zusätzlich wird es einen Live-Ticker auf sportschau.de geben, der alle Etappen begleitet. Die heutige Übertragung auf sportschau.de und One beginnt um 15:20 Uhr.

Außerdem zeigt der Free-TV-Sender Eurosport Teile der Tour de France Femmes.