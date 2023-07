Liane Lippert ist das Profil der 4. Etappe bei der heutigen Mittwoch, den 26. Juli 2023, geht es für die Fahrerinnen von Cahors nach Rodez. Kurz vor dem Ziel türmen sich zwei Berge der zweiten bzw. dritten Kategorie auf, sodass es bis ins Ziel hinein zu einem Aufeinandertreffen der Top-Klassementfahrerinnen kommen könnte. Nach dem gestrigen fulminanten Sieg der Deutschenist das Profil derbei der Tour de France Femmes heute wieder hügelig. Am, geht es für die Fahrerinnen vonnachKurz vor dem Ziel türmen sich zwei Berge der zweiten bzw. dritten Kategorie auf, sodass es bis ins Ziel hinein zu einem Aufeinandertreffen der Top-Klassementfahrerinnen kommen könnte.

Ein niederländischer Zweikampf um den Gesamtsieg bei der Tour de France Femmes zwischen Annemiek van Vleuten und Demi Vollering zeichnet sich deutlich ab. Im letzten Jahr war Vollering noch Zweite, allerdings mit einem Rückstand von über drei Minuten. Der Kampf um das Gelbe Trikot ist eröffnet.

Wo wird die Tour de France Femmes live im Stream und TV übertragen?

im und übertragen? Start und Streckenverlauf der 4. Etappe

Wie ist das Streckenprofil der Route?

Alle Infos zur Übertragung und Strecke bei der Tour de France Femmes im Überblick.

Aktuell trägt Lotte Kopecky das Gelbe Trikot der Gesamtführenden.

Start und Strecke: Das steht bei der Tour de France Femmes an

Die heutige 4. Etappe startet auf den ersten 80 Rennkilometern relativ gemächlich in den Tag. Doch aufgepasst: Die zweite Rennhäfte wird mit einem Zwischensprint und drei Bergwertungen ungemütlich und vermutlich ziemlich schnell. Mögliche Ausreißerinnen sollten vor den beiden letzten Ansteigen rund 15 Kilometer vor dem Ziel einen soliden Vorsprung auf das Peloton haben. Denn hinauf zum Cote de Moyrazes und den Cote de Lavernhe werden sich die Anwärterinnen auf das Gesamtkassement einen weiteren Kampf liefern. Wer es nicht mit den Favoritinnen über den letzten Gipfel schafft, kann sich keine Chancen auf einen Tagessieg ausrechnen, denn danach geht es auf den letzten Kilometern nur noch bergab ins Zie nach Rodez.

Zeitplan und Fakten zur 4. Etappe von Cahors - Rodez

Etappenstart: 13:30 Uhr in Cahors

Scharfer Start: 13:45 Uhr in Cahors

Voraussichtliches Etappenende: 17:30 Uhr in Rodez

Länge: 177,1 Kilometer

Zeitplan und Etappen bei der Tour de France Femmes 2023

Tour de France Femmes 2023 live: Übertragung im TV und Stream

Hier gibt es gute Neuigkeiten für alle Radsport-Fans: Jede Etappe wird live im Fernsehen auf One sowie im Livestream auf sportschau.de und in der ARD-Mediathek übertragen. Zusätzlich wird es einen Live-Ticker auf sportschau.de geben, der alle Etappen begleitet. Die heutige Übertragung auf sportschau.de und One beginnt um 15:20 Uhr.

Außerdem zeigt der Free-TV-Sender Eurosport Teile der Tour de France Femmes.