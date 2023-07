heutigen Dienstag, den 25. Juli 2023, geht es für die Fahrerinnen von Collonges-La-Rouge nach Montignac-Lascaux. Der Kurs könnte zu einem Massensprint im Ziel führen. Nach der schweren Bergetappe gestern ist das Proifl der 3. Etappe bei der Tour de France Femmes heute hügelig. Am, geht es für die Fahrerinnen vonnachDer Kurs könnte zu einemim Ziel führen.

Ein niederländischer Zweikampf um den Gesamtsieg bei der Tour de France Femmes zwischen Annemiek van Vleuten und Demi Vollering zeichnet sich deutlich ab. Im letzten Jahr war Vollering noch Zweite, allerdings mit einem Rückstand von über drei Minuten. Der Kampf um das Gelbe Trikot ist eröffnet.

Wo wird die Tour de France Femmes live im Stream und TV übertragen?

im und übertragen? Start und Streckenverlauf der 3. Etappe

Wie ist das Streckenprofil der Route?

Alle Infos zur Übertragung und Strecke bei der Tour de France Femmes im Überblick.

Annemiek van Vleuten aus den Niederlanden vom Team Movistar ist die Titelverteidigerin bei der diesjährigen Tour de France Femmes.

© Foto: Jean-Christophe Bott/dpa

Start und Strecke der 3. Etappe der Tour de France Femmes – Ein Tag für Ausreißerinnen

Auf der heutigen 3. Etappe macht die Tour einen Abstecher nach Norden durch die Hügel des Departements Correze, von denen es zahlreiche gibt. Auf den ersten zwei Dritteln des Rennens gibt es kaum eine ebene Strecke, jedoch sind die Anstiege eher sanft. An den fünf Bergwertungen des Tages - eine der dritten Kategorie und vier der vierten Kategorie - wird es selten steiler als fünf Prozent. Das Gelände wird jedoch am Ende flacher. Die letzten 25 Kilometer sind entweder eben oder führen bergab. Die Zielankunft ist ebenfalls flach.

Der hügelige Start der Etappe stellt eine Einladung an Ausreißergruppen dar, ihr Glück zu versuchen. Allerdings müssen sie einen beträchtlichen Vorsprung aufbauen, da auf den letzten 55 Kilometern - abgesehen von einer Steigung zum Zwischensprint - keine weiteren Anstiege mehr zu bewältigen sind. Dadurch wird es unwahrscheinlich, dass die Siegerin aus einer Ausreißergruppe hervorgeht. Ein Massensprint erscheint daher als das wahrscheinlichere Szenario.

Zeitplan und Fakten zur 3. Etappe von Collonges-La-Rouge - Montignac-Lascaux

Etappenstart: 13:30 Uhr in Collonges-La-Rouge

Scharfer Start: 13:45 Uhr in Collonges-La-Rouge

Voraussichtliches Etappenende: 17:30 Uhr in Montignac-Lascaux

Länge: 147,2 Kilometer

Zeitplan und Etappen bei der Tour de France Femmes 2023

Tour de France Femmes 2023 live: Übertragung im TV und Stream

Hier gibt es gute Neuigkeiten für alle Radsport-Fans: Jede Etappe wird live im Fernsehen auf One sowie im Livestream auf sportschau.de und in der ARD-Mediathek übertragen. Zusätzlich wird es einen Live-Ticker auf sportschau.de geben, der alle Etappen begleitet. Die heutige Übertragung auf sportschau.de und One beginnt um 15:20 Uhr.

Außerdem zeigt der Free-TV-Sender Eurosport Teile der Tour de France Femmes.