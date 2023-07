schweren Bergetappe weiter. Am heutigen Montag, den 24. Juli 2023, geht es für die Fahrerinnen von Clermont-Ferrand nach Mauriac. Die Tour de France Femmes geht heute mit einerAm, geht es für die Fahrerinnen von

Ein niederländischer Zweikampf um den Gesamtsieg bei der Tour de France Femmes zwischen Annemiek van Vleuten und Demi Vollering zeichnet sich deutlich ab. Im letzten Jahr war Vollering noch Zweite, allerdings mit einem Rückstand von über drei Minuten. Der Kampf um das Gelbe Trikot ist eröffnet.

Wo wird die Tour de France Femmes live im Stream und TV übertragen?

im und übertragen? Start und Streckenverlauf der 2. Etappe

Wie ist das Streckenprofil der Route?

Alle Infos zur Übertragung und Strecke bei der Tour de France Femmes im Überblick.

Wer gewinnt die heutige schwere Bergetappe?

Start und Strecke der 2. Etappe der Tour de France Femmes – Ein Tag für Klassement-Fahrerinnen

Nach dem Start in Clermont-Ferrand haben die Favoritinnen die erste Gelegenheit, ihr Können zu zeigen. Sie werden sofort mit einer 25 Kilometer langen Bergauffahrt konfrontiert, gefolgt von sechs Bergwertungen im weiteren Verlauf des Tages und einem anspruchsvollen Schlussanstieg. Besonders interessant wird die Cote de Trebiac sein, ein 3,4 Kilometer langer Anstieg mit einer durchschnittlichen Steigung von 5,8 Prozent, der zeigen wird, welche Fahrerinnen über gute Kletterfähigkeiten verfügen und sich für die Herausforderungen in Frankreich gut vorbereitet haben.

Zeitplan und Fakten zur 2. Etappe von Clermont-Ferrand - Mauriac

Etappenstart: 13:05 Uhr in Clermont-Ferrand

Scharfer Start: 13:25 Uhr in Clermont-Ferrand

Voraussichtliches Etappenende: 17:30 Uhr in Mauriac

Länge: 151,7 Kilometer

Zeitplan und Etappen bei der Tour de France Femmes 2023

Tour de France Femmes 2023 live: Übertragung im TV und Stream

Hier gibt es gute Neuigkeiten für alle Radsport-Fans: Jede Etappe wird live im Fernsehen auf One sowie im Livestream auf sportschau.de und in der ARD-Mediathek übertragen. Zusätzlich wird es einen Live-Ticker auf sportschau.de geben, der alle Etappen begleitet. Die heutige Übertragung auf sportschau.de und One beginnt um 15:20 Uhr.

Außerdem zeigt der Free-TV-Sender Eurosport Teile der Tour de France Femmes.