Zum Auftakt wartet gleich eine knackige erste Etappe über 182 Kilometer mit einigen Anstiegen. Nach dem Auftakt im Baskenland geht es bereits in der ersten Tour-Woche in die Pyrenäen. Dort müssen sich die Favoriten um den Dänen Vingegaard, der im Vorjahr Pogacar entthront hat, richtig beweisen. Die dreiwöchige Rundfahrt, die am 23. Juli traditionell in Paris endet, nehmen insgesamt sieben deutsche Radprofis in Angriff.