Auch das deutsche Team mit Gabriel Clemens und Martin Schindler ist am Donnerstagabend (ab 19 Uhr/DAZN) in Frankfurt am Main bereits gefordert. Die Partie gegen Außenseiter Hongkong ist am späteren Abend (circa 22.10 Uhr) in der Eissporthalle angesetzt. Für Clemens/Schindler geht es darum, die Vorrundengruppe mit Hongkong und Japan für den Einzug ins Achtelfinale zu meistern. Die Top-Nationen England (mit Weltmeister Michael Smith), Wales, Niederlande und Schottland steigen erst am Samstag ins Turnier ein. Titelverteidiger ist Australien.