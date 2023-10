Die neue Euphorie braucht einen neuen Ort. Jahre, ja Jahrzehnte hat der SSV Ulm 1846 Fußball vor sich hingedümpelt: nach drei Insolvenzen und Abstiegen bis in die fünfte Liga war in der Stadt kaum mehr Sympathie für den Traditionsclub vorhanden. Doch jetzt nach dem Aufstieg in die 3. Liga, wo di...