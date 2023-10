Die letzten Relikte des Highlight-Spiels landen in einem weißen Kombi. Nach und nach lädt ein Mann die Kisten mit Bierbechern in sein Auto, das neben der Haupttribüne steht. Ein paar Meter weiter unterhält sich eine Gruppe Schulmädchen am Seiteneingang. Der Alltag ist wieder im Ulmer Donaustadi...