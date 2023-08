Drei Spiele binnen achten Tagen. Es geht Schlag auf Schlag für Drittligist SSV Ulm 1846 Fußball in diesen Tagen. Nach der Last-Minute-Niederlage bei der SpVgg Unterhaching am Samstag empfangen die Spatzen an diesem Dienstag (19 Uhr) Arminia Bielefeld. Am Freitag, ebenfalls 19 Uhr, folgt dann das G...