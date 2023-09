Drei Tage nach dem Einzug in das Viertelfinale des bayerischen Toto-Pokals steht für den FV Illertissen an diesem Freitag (19 Uhr) mit dem Derby in der Fußball-Regionalliga beim FC Memmingen ein weiteres Highlight an. Am Dienstag erst warf der FVI den Drittligisten SpVgg Unterhaching aus dem Wettb...