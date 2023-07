Titelverteidiger Novak Djokovic in Polen Hubert Hurkacz ist am Sonntagabend wegen der kurz bevorstehenden Nachtruhe unterbrochen worden. Das Achtelfinale vonin Wimbledon gegen denist am Sonntagabend wegen der kurz bevorstehendenworden.

Djokovic kurz vor Viertelfinale-Einzug

Zu diesem Zeitpunkt hatte Djokovic die ersten beiden Sätze mit 7:6 (8:6), 7:6 (8:6) gewonnen. Die Begegnung wird nun an diesem Montag nach der Partie zwischen Beatriz Haddad Maia aus Brasilien und Jelena Rybakina aus Kasachstan fortgesetzt. In Wimbledon müssen die Zuschauer die Anlage im All England Lawn Tennis and Croquet Club bis 23.00 Uhr Ortszeit verlassen haben.

Alex Zverev schied am Wochenende bei Wimbledon aus.

© Foto: Victoria Jones/dpa

Wimbledon 2023: Zverev scheidet als letzter Deutscher in der dritten Runde aus

Während Top-Stars wie Novak Djokovic und Carlos Alcaraz noch um den Titel spielen ist Tennis-Olympiasieger Alex Zverev bereits am Samstagabend beim traditionsreichen Rasenturnier gegen den Italiener Matteo Berrettini mit 3:6, 6:7 (4:7), 6:7 (5:7) in der dritten Runde ausgeschieden. Für Zverev ist Wimbledon immer noch das schlechteste Grand-Slam-Turnier. Bisher ist er in London nie über das Achtelfinale hinausgekommen, und dieses Mal war bereits eine Runde früher Endstation.

Nach einer Spielzeit von 2 Stunden und 27 Minuten musste sich Zverev gegen Berrettini geschlagen geben. Das Match wurde zeitweise für 45 Minuten aufgrund von Regen unterbrochen. Somit geht Wimbledon ohne deutsche Teilnehmer im Einzelwettbewerb weiter. Zverev war der letzte von insgesamt zehn deutschen Tennisprofis, der im Süden Londons ausgeschieden ist. Es war Zverevs zweite Niederlage in seinem sechsten Aufeinandertreffen mit dem stark aufschlagenden Italiener. Berrettini, der 2021 das Finale in Wimbledon erreichte, trifft nun im Achtelfinale am Montag auf den spanischen Weltranglisten-Ersten Carlos Alcaraz.