Der Pandemie hat der alpine Skiweltcup überraschend problemlos getrotzt – im Showdown um die Gesamtsiege wird nun aber das Wetter zum wichtigen Faktor. Weil beim Saisonfinale in Lenzerheide heftige Schneefälle Sorgen bereiten und die Abfahrten am Mittwoch gestrichen wurden, könnten im Kampf um die großen Kristallkugeln die Herausforderer bei den Männern und Frauen klar benachteiligt werden. „So ein Tag wie heute hilft sicher nicht“, sagte Marco Odermatt im Schweizer Fernsehen.

Der Eidgenosse rangiert in der Gesamtwertung 31 Punkte hinter dem Franzosen Alexis Pinturault; Teamkollegin Lara Gut-Behrami hat 96 Zähler Rückstand auf die führendes Slowakin Petra Vlhova. Dass just in Graubünden zwei Schweizer wegen eines Wintereinbruchs womöglich entscheidend gebremst werden, das entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Odermatt und Gut-Behrami haben auf die Abfahrt und den am Donnerstag geplanten Super-G (9 bis 12 Uhr/ARD und Eurosport) gesetzt, um ihre Stärken auszuspielen. Die Riesenslaloms am Samstag werden spannend – in den Slaloms am Sonntag aber sind Pinturault und Vlhova klar stärker einzuschätzen. Im Schweizer Team wuchs am Mittwoch der Ärger über das Reglement, das besagt, dass bei Weltcup-Finales – anders als bei Großereignissen wie WM oder Olympia – Rennen nicht umgeplant werden können. „Es wäre nicht schlecht“, sagte Odermatt, das künftig zu überdenken.

Die Schweizer waren nicht nur die Opfer der Absage am Mittwoch: Beat Feuz sicherte sich so die kleine Kristallkugel als Disziplinbester in der Abfahrt, und das bereits zum vierten Mal nacheinander. Sein verbliebener Rivale Matthias Mayer aus Österreich hätte die 68 Punkte Rückstand theoretisch aufholen können.

Sofia Goggia verteidigt Vorsprung kampflos

Ähnlich sah es bei den Frauen aus, wo Sofia Goggia 70 Zähler Vorsprung auf Weltmeisterin Corinne Suter (Schweiz) hatte. Die Olympiasiegerin aus Italien wollten in Lenzerheide nach einer Knieverletzung ihr Comeback geben, um die Kristallkugel auf der Piste zu verteidigen. Das war nun aber nicht mehr nötig. „Ich glaube, ich habe den Pokal verdient“, sagte Goggia nicht zu Unrecht: Vor ihrer Verletzung gewann sie vier von fünf Abfahrten in diesem Winter.

Die Absage verstanden alle Fahrer. Heftiger Schneefall und dazu Nebel ließen keinen Start zu. Die Absage war „nicht ganz so überraschend“, sagte die deutsche Vizeweltmeisterin Kira Weidle. Auch der ebenfalls mit WM-Silber dekorierte DSV-Teamkollege Andreas Sander bezeichnete die Jury-Entscheidung als „sehr nachvollziehbar“.