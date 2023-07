87 Spiele für den dritten Turniertag angesetzt, und Nach einem erneut verregneten Tennis-Tag beim Grand-Slam-Turnier Wimbledon steht an diesem Mittwoch ein volles Tennisprogramm bevor. Die Veranstalter habenfür den dritten Turniertag angesetzt, und sechs deutsche Profis werden ebenfalls auf dem Platz stehen. Die Wettervorhersage sieht zudem besser aus.

Zverev: „Habe Kontrolle über das Spiel“

Alexander Zverev, der Olympiasieger, fühlt sich bereit für den klassischen Rasenwettbewerb. „Ich habe das Gefühl, ich habe Kontrolle über das Spiel. Und das ist sehr wichtig auf Rasen“, so Zverev vor seinem Auftaktmatch gegen den niederländischen Qualifikanten Gijs Brouwer. Allerdings wird Zverev auch am Mittwoch Geduld haben müssen, da seine Partie erst als viertes Match auf Court 2 angesetzt ist.

Drei deutsche Tennis-Damen im Einsatz

Drei deutsche Damen streben nach der ungewollten Pause am Dienstag in die zweite Runde. Den Anfang macht Tatjana Maria, die Vorjahreshalbfinalistin, um 12.00 Uhr (MEZ/Sky) gegen Sorana Cirstea aus Rumänien. Im letzten Jahr gewann Maria gegen Cirstea in der zweiten Runde in drei Sätzen. Außerdem werden Jule Niemeier gegen die French-Open-Finalistin Karolina Muchova aus Tschechien und Tamara Korpatsch gegen die Kanadierin Carol Shao antreten.

Auch das sich noch im 5. Satz befindlichen Spiel zwischen Yannick Hanfmann und Taylor Fritz kann erst heute zu Ende gespielt werden.

© Foto: Friso Gentsch/dpa

Anlauf Nummer 3 für Hanfmann-Match

Yannick Hanfmann gegen Taylor Fritz ist bereits zum dritten Mal in Folge auf dem Spielplan. Am Montagabend musste das Match im fünften Satz aufgrund von Dunkelheit abgebrochen werden, und am Dienstag gehörte es zu den letzten gestrichenen Begegnungen. Nun soll es am frühen Nachmittag fortgesetzt werden. Hanfmann liegt im fünften Satz mit 2:3 zurück, hat aber Aufschlag.

Zweitrunden Match für Marterer bereits heute

Für Maximilian Marterer geht alles normal weiter. Als Qualifikant aus Nürnberg hätte er am regnerischen Dienstag ohnehin spielfrei gehabt. Jetzt hat er die Chance, der erste deutsche Tennisspieler zu sein, der bereits in die dritte Runde einzieht. Marterer trifft im letzten Spiel des Tages auf Court sieben auf den amerikanischen Lucky Loser Michael Mmoh. Eine machbare Aufgabe.