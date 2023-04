Bundesligist Eintracht Frankfurt könnte noch in diesem Sommer einen wichtigen Leistungsträger verlieren. Laut Berichten der BILD-Zeitung buhlen drei Topclubs um den 24-jährigen Kolo Muani. Muani besitzt bei der Eintracht noch einen Vertrag bis 2027 ohne Ausstiegsklausel, vor der Saison wechselte der französische Nationalspieler ablösefrei vom FC Nantes nach Frankfurt.

Kolo Muani: Mehrere Topclubs an Eintracht-Star interessiert

Im Poker um den Eintracht-Stürmer Randal Kolo Muani sind mehrere Topclubs im Rennen. Manchester United erkundigte sich bereits in der Transferperiode im Winter über den Angreifer. Neben seinen Fähigkeiten im Torabschluss und Technik schätzen die „Red Devils“ auch seine harte Arbeit und Einsatzbereitschaft in der Verteidigung. Jedoch könnte der aktuelle Besitzerwechsel ein Problem für den Transfer darstellen. Aber auch der FC Chelsea London und Paris Saint-Germain sind auf der Suche nach einem Mittelstürmer. Konkrete Angebote dieser Klubs werden im Mai erwartet.

Kolo Muani kommt in 26 Bundesligaspielen auf 12 Tore und 12 Torvorlagen.

Kylian Mbappé: Will der Superstar Kolo Muani zu PSG locken?

Zuletzt tadelte Kylian Mbappé bei der Nationalmannschaft Randal Kolo Muani. Der 24-jährige PSG-Star sagte über Muani: „Er bietet unserer Mannschaft andere Spielperspektiven, er ist in der Lage, platzierte Angriffe und schnelle Angriffe zu spielen. Er ist ein technisch kompletter Stürmer mit viel Energie.“ Kylian Mbappé ist offenbar sehr angetan von seinem Nationalmannschaftskollegen und möchte ihn nicht nur dort, sondern auch im Verein verbessern.

Kolo Muani: Eintracht Frankfurt auf eine Ablösesumme von über 100 Millionen Euro

Der Eintracht-Stürmer hat durch seine hervorragenden Leistungen in dieser Saison seinen Marktwert deutlich in die Höhe geschraubt. In 26 Bundesligaspielen kommt Muani auf 12 Tore und 12 Torvorlagen. Eintracht Frankfurt hofft bei einem möglichen Wechsel des Franzosen auf eine Ablösesumme von über 100 Millionen Euro.