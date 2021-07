Von den Sommerspielen in München habe ich keine bewegten Bilder im Kopf. Und dennoch sind sie bis heute „Mein Olympia“. Weil ich als Kind an Asthma litt, „durfte“ ich 1972 zur Sommerkur an die Nordsee. Damals schon großer Sportfan, trat ich die Reise nach Sylt mit der großen Befürchtung ...