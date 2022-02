Gute Chancen auf Edelmetall für das deutsche Team hat Skispringerin Katharina Althaus beim Wettbewerb von der Normalschanze (11.45 Uhr). Die deutschen Biathleten treten zum Auftakt in der Mixedstaffel (10.00 Uhr) mit Vanessa Voigt, Denise Herrmann, Benedikt Doll und Philipp Nawrath an.

Fahnenträgerin Claudia Pechstein rechnet sich hingegen bei ihrer achten Olympia-Teilnahme im Eisschnelllauf-Wettbewerb über 3000 Meter keine Chancen auf einen Medaillenplatz aus. Zudem fallen Entscheidungen im Skiathlon der Damen, auf der Buckelpiste im Ski-Freestyle und im Shottrack-Mixed.

Das wird am Samstag wichtig bei Olympia:

Debüt: Beim Biathlon-Mixed geben Startläuferin Voigt und Schlussläufer Nawrath ihre Premiere bei Olympia. Beim Olympiasieg von Frankreich vor vier Jahren in Pyeongchang hatte das deutsche Quartett den vierten Platz belegt und lag sogar länger in Führung. Arnd Peiffer, der zuvor Gold im Sprint geholt hatte, gab am Schluss eine Medaille durch eine Strafrunde noch aus der Hand.

Rekord: Die 49 Jahre alte Pechstein ist schon Rekord-Olympiasiegerin des deutschen Teams. Zum ersten Mal war sie 1992 in Albertville bei Winterspielen auf dem Eis. 30 Jahre später ist die Berlinerin immer noch dabei. Zum Favoritenkreis gehört sie aber schon länger nicht mehr.

Gold-Chance: Beim Skispringen fehlt die Führende im Gesamtweltcup, Marita Kramer aus Österreich, wegen einer Corona-Infektion. Das könnte die Chance für Katharina Althaus sein. Im Training lief es schon mal gut. Bei den Übungssprüngen war sie immer ganz vorn mit dabei.