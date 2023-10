Philadelphia Eagles ihre erste Saisonniederlage hinnehmen. Der Super-Bowl-Finalist der letzten Saison patzte am Sonntag dramatisch mit einem 14:20 gegen die New York Jets und hat nun fünf Siege aus sechs Spielen auf dem Konto. Zuvor hatten die San Francisco 49ers bereits ihre makellose Bilanz verloren, als sie gegen die Cleveland Browns mit 17:19 unterlagen. Als letztes Team in der National Football League (NFL) mussten dieihre erste Saisonniederlage hinnehmen. Der Super-Bowl-Finalist der letzten Saison patzte am Sonntag dramatisch mit einemgegen die New York Jets und hat nun fünf Siege aus sechs Spielen auf dem Konto. Zuvor hatten diebereits ihre makellose Bilanz verloren, als sie gegen die Cleveland Browns mitunterlagen.

Im MetLife Stadium in East Rutherford war es Eagles-Quarterback Jalen Hurts, der zwei Minuten vor Spielende eine verhängnisvolle Interception warf, und Jets-Runningback Breece Hall sicherte New York daraufhin mit einem späten Touchdown den Sieg. Die Jets, bei denen Star-Quarterback Aaron Rodgers voraussichtlich die gesamte Saison aufgrund eines Achillessehnenrisses verpassen wird, feierten ihren dritten Saisonsieg und den ersten Sieg überhaupt gegen die Eagles. Die 49ers vergaben in Person von Jake Moody ein Last-Minute-Field Goal aus mittlerer Distanz, das zum Sieg gereicht hätte. Stattdessen setzte der Rookie-Kicker, den die Niners in Runde 3 im NFL Draft 2023 ausgewählt hatten seinen Kick rechts vorbei.

Jake Moody kurz nach seinem vergebenen Field Goal gegen die Cleveland Browns.

© Foto: Gregory Shamus/afp

Deutsch-Amerikaner Amon-Ra St. Brown meldet sich mit Touchdown zurück

Der deutsch-amerikanische Wide Receiver Amon-Ra St. Brown kehrte unterdessen nach einer Oberkörperverletzung zurück und führte die Detroit Lions mit seinem dritten Touchdown der Saison zum fünften Sieg. Die Lions gewannen mit 20:6 gegen die Tampa Bay Buccaneers und festigten ihre Führung in der North-Division der NFC.

Auch der deutsche Fullback Jakob Johnson feierte einen Erfolg mit den Las Vegas Raiders. Gegen die New England Patriots, die nun fünf ihrer sechs Spiele verloren haben, gewannen die Raiders mit 21:17. Las Vegas hat jetzt drei Siege und drei Niederlagen. Raiders-Quarterback Jimmy Garoppolo könnte jedoch vorerst ausfallen, da er aufgrund von Rückenproblemen das Spielfeld verlassen musste und durch Brian Hoyer ersetzt wurde.

Schockierende Nackenverletzung im Spiel der Buffalo Bills

Der 14:9-Sieg der Buffalo Bills gegen die New York Giants wurde von einer Nackenverletzung bei Damien Harris überschattet. Der Running Back der Bills wurde im zweiten Viertel schwer getroffen und verließ das Spielfeld im Krankenwagen. Buffalo teilte mit, dass Harris seine Arme und Beine bewegen könne und dass er nun in einem Krankenhaus eingehend untersucht wird.

Diese Szenen riefen zumindest leise Erinnerungen an das Drama um Bills-Safety Damar Hamlin wach, der im Januar auf dem Spielfeld einen Herzstillstand erlitten hatte. Hamlin wurde damals wiederbelebt und später in ein künstliches Koma versetzt, erholte sich daraufhin und gab Anfang dieses Monats sein Comeback.

Die Ergebnisse aus Woche 6 der NFL im Überblick