Diese Story klingt wie aus einem Hollywood-Thriller: Übereinstimmenden Medienberichten zufolge ist Ex-NFL-Profi Sergio Brown in San Diego, Kalifornien festgenommen worden. Der ehemalige Spieler der New England Patriots versuchte, von Mexiko in die Vereinigten Staaten einzureisen. Die Verhaftung soll im Zusammenhang mit dem Mord an Sergio Browns Mutter, Myrtle Brown, stehen. Hat der ehemalige NFL-Profi etwa seine eigene Mutter ermordet?

Ermordete Sergio Brown seine eigene Mutter?

Sergio Browns Festnahme erfolgte wohl aufgrund eines Haftbefehls, welcher in Illinois erlassen worden war. Die Leiche seiner 73-jährigen Mutter Myrtle Brown wurde zuvor im September nahe ihrer Wohnung in Maywood, Illinois gefunden. Der ehemalige NFL-Profi soll nun von Kalifornien nach Illinois ausgeliefert werden, um sich vor Gericht zu verantworten.

Todesfall von Sergio Browns Mutter als Mord eingestuft

Wie genau die Vorwürfe gegen den ehemaligen NFL-Star lauten, ist bislang noch unklar. Jedoch sei im erlassenen Haftbefehl unter anderem von „Mord ersten Grades“ die Rede, wie „ESPN“ berichtet. Die Rechtsmedizin hatte im Vorfeld den Tod von Myrtle Brown als Mord eingestuft. Die Verstorbene soll Verletzungen am Körper aufweisen.

Vermisster Sergio Brown meldet sich per Social Media

Familienangehörige sollen noch im September sowohl Mutter als auch Sohn als vermisst gemeldet haben. Daraufhin wurde die Leiche von Myrtle Brown gefunden. Doch von Sergio Brown fehlte zunächst jede Spur. Der Ex-Profi meldete sich dann über die sozialen Medien. In verwirrenden Videos bezeichnete dieser den Tod seiner Mutter als „Fake“. Zudem beschuldigte er das FBI, ihn entführt zu haben. Brown lief in seiner aktiven Zeit sowohl für die New England Patriots auf, als auch für die Colts, Jaguars, Falcons und Bills. 2016 beendete er dann seine Karriere.